La cérémonie de lancement du programme des travaux d’entretien routier, au titre de l’année 2017, a eu lieu, ce dimanche 21 mai 2017, au village de Kifosso dans le cercle de Yorosso, région de Sikasso. Situé à plus de 500 kilomètres de Bamako avec une population hétérogène majoritairement ‘’Miniaka’’ dont les activités principales exercées sont l’Agro-pastorale et le commerce. Constituant l’axe Kimparana-Kifosso-Yorosso, cette route qui existe depuis 1960 est devenue impraticable avec son état de sa dégradation. D’où la nécessité de l’entretenir urgemment.

Des enfants alignés avec leurs fanions, des femmes et des vieux, des joueurs de balafon, des chasseurs traditionnels avec leurs fusils qui ont donné plusieurs canons, voici entre autres les personnes qui ont, dans la joie et l’effervescence, égayé l’atmosphère de la cérémonie de lancement en accueillant chaleureusement la ministre de l’Equipement et du désenclavement, Traoré Seynabou Diop et son homologue de l’Agriculture, Dr. Nango Dembélé et leurs délégations. Etaient aussi présents, les Directeurs généraux de l’Autorité routière, de l’AGEROUTE et de la Direction nationale des routes; le président de la Commission des Travaux publics de l’Assemblée nationale; les autorités coutumières et administratives.

En effet, ce programme pluriannuel d’entretien routier concerne 4 951,41 kilomètres bitumés, 958,20 kilomètres de routes en terre et 1 386 kilomètres de pistes rurales pour un montant global de 19 000 263 670 de francs CFA. Les principaux axes routiers retenus pour ce programme pluriannuel qui seront exécutés par les entreprises nationales sont: RN1, Diéma-Sandaré-Kayes-Diboli; RN3, Bamako-Kati-Kolokani-Didiéni et Nioro-Gogui; RN6, Ségou-Bla-Sévaré; RN7, Sikasso-Zégoua; RN11, Sikasso-Koutiala; RN12, Bla-Koutiala-Koury-Frontière Burkina Faso; RN13, Koutiala-Kimparana-Sienso; RN14, Koury-Kimparana; RN15, Sévaré-Bandiagara; RN28, RN7-Sélingué; RN32, Point A-Mioh-Macina; RN33, Ségou-Point A-Niono.

Ce qu’il faut retenir, c’est que ces travaux d’entretien qui seront réalisés consistent à faire : le point à temps en enrobé, le point à temps en latérite, l’enduit superficiel bicouche, l’enduit superficiel monocouche, la remise au gabarit, le rechargement, le reprofilage, la construction d’ouvrage d’art, le nettoyage et la réparation des ouvrages d’art, le débroussaillage, la signalisation, etc. Ainsi, force est de constater que l’objectif visé par les travaux dudit programme pluriannuel est de maintenir à un bon niveau de service les principaux axes routiers pendant deux ans par la présence permanente d’entreprises qualifiées afin d’intervenir à temps pour les travaux d’entretien. Ceci a pour avantage non seulement de circonscrire rapidement les dégradations, mais aussi de minimiser, de ce fait, les coûts d’entretien.

Par ailleurs, après le mot de bienvenu et de remerciements du Chef de village, Wapho Dao, le maire de la Commune rurale de Kiffosso I, Bourama Goita a dit que ce 21 mai 2017 est un grand jour inoubliable qui sera affiché en lettre d’or sur leurs murs. Il a rappelé que ce projet était un rêve pour sa population et grâce à la volonté du président IBK, il est devenu une réalité. Il a ainsi évoqué que la RN14 appelée «Route des poissons » est l’une des routes la plus vieille depuis notre indépendance. « Elle servait, a-t-il dit, de transport des poissons du delta central à Bobodioulasso en Haute Volta.(Actuel Burkina Faso) ». Pour sa part, La réhabilitation de cette route permettra le renforcement de la capacité économique du cercle car c’est une zone cotonnière dont la production s’élève à 13 472 720 tonnes soit 38,12% de la production totale du secteur.

Prenant la parole, la ministre de l’Équipement et du désenclavement, Traoré Seynabou Diop, a souligné que l’entretien routier occupe une place de choix dans la mise en œuvre de la Politique nationale des transports et des infrastructures de transports et du désenclavement, adoptée par le Gouvernement, notamment dans ses axes stratégiques «Entretiens et équipements des infrastructures existantes». Selon le ministre Traoré Seynabou Diop, il s’agit assurément, à travers ce lancement des travaux d’entretien routier, de poursuivre avec engagement et détermination la traduction en actes concrets de la vision du Président de la République, IBK, en matière de désenclavement. A l’en croire, l’entretien de cette route, redonnera espoir aux populations utilisatrices de cet axe routier. «Si des résultats encourageants ont été obtenus dans le domaine de l’entretien, notre objectif est de maintenir le trafic sur l’essentiel de nos routes aussi bien en saison sèche qu’en hivernage», a-t-elle fait remarquer.

Et d’ajouter, que pour ce faire, nous devons capitaliser les acquis et corriger nos insuffisances en renforçant notamment notre système de programmation et notre mécanisme de suivi-évaluation. A cet effet, elle a invité la Direction nationale des routes et l’AGEROUTE à veiller strictement sur les entreprises et sur les bureaux de contrôle retenus dans le cadre de l’entretien routier 2017 afin que les objectifs de qualité et de résultats assignés soient atteints. Avant de terminer, elle a fait savoir aux entreprises et bureaux de contrôle sélectionnés qu’ils se doivent de réaliser les prestations dans les règles de l’art, dans les délais contractuels et avec professionnalisme. Toutes ces qualités qui constitueront des indicateurs de performance et des éléments de jugement.

Retenons que le coût des travaux d’entretien de cette route Kimparana-Kifosso-Yorosso d’une longueur de 80 kilomètres s’élève à 500 000 000 de francs CFA pour un délai d’exécution de 8 mois. Ces travaux d’entretien sont confiés à l’entreprise EGK (Entrepris Général Mamadou Konaté). Et le contrôle et la surveillance seront assurés par le bureau d’études SIED (Société ingénierie développement équipement).

Seydou Karamoko KONE