Les travaux de construction et de bitumage de cette route, longue de 52 km seront réalisés par l’entreprise COVEC-Mali, dans un délai d’exécution de 14 mois

Après le lancement des travaux de construction et de bitumage des routes Banconi-Dialakorodji, Kangaba-Diolafoundou, Sadiola-Kayes, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga, a procédé le samedi 13 mai 2017, au lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Yanfolila-Kalana, longue de 52 km pour un montant de 18 829 021 095 FCFA TTC, entièrement financés par le budget national pour un délai d’exécution de quinze (15) mois. Le lancement de ces travaux tant attendus par les populations de Wassolo Balé et de la commune rurale Gouandiaka, s’est déroulé en présence de l’honorable Issiaka Sidibé, président de l’Assemblée Nationale du Mali, du président du Haut Conseil des Collectivités, l’honorable Mamadou Satigui Diakité, plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de l’Equipement et du Désenclavement, Traoré Seynabou Diop, des autorités politico-administratives et coutumière de la région de Sikasso en général et celle de la commune rurale de Gouandiaka et de Wassolo Balé en particulier.

Longue de 52 km, la route est le deuxième chainon de la route Bougouni-Yanfolila-Kalana frontière Guinée. Le projet fait partie intégrante des projets routiers prioritaire 2016-2018, qui s’inscrit dans le cadre de la matérialisation de la volonté du Président de la République. Son objectif global est d’atténuer les difficultés de circulation sur la route et de contribuer au développement économique et social du pays, grâce à l’amélioration de la mobilité des agents économiques, mais aussi de contribuer à la facilitation de l’écoulement des produits agricoles de la zone. Pour la modernisation des infrastructures routières, l’amélioration de la fluidité du trafic, la sécurité des usagers de la route, le Président de la République Ibrahim Boubacar Keita, a autorisé la mise en place d’un financement sur le budget national de plus de 123 milliards de FCFA, afin que ces cinq (5) projets routiers prioritaires d’une longueur de 280 km voient le jour. Dont la construction et le bitumage de la route Yanfolila-Kalana.

Pour Mme le ministre de l’Equipement et du Désenclavement, Traoré Seynabou Diop, l’élan amorcé ne faiblira pas car, le seuil souci qui nous habite sous votre autorité, est l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens où qu’ils se trouvent à travers la réalisation des infrastructures de transport, sans lesquelles, aucun développement socioéconomique à long terme n’est possible dans un pays enclavé comme le nôtre. Le bitumage de la route Yanfolila-Kalana qui vient de concrétiser la volonté de l’accompagnement des plus hautes autorités du plus en matière du désenclavement intérieur, contribuera sans nul doute, entre autres, à faciliter et renforcer les échanges commerciaux dans la commune rurale de Gouandiaka et de Wassolo Balé. Mais aussi, elle mettra en valeur les énormes potentialités minières, fruitières et agricoles de ladite localité. Ainsi que de l’inverser le cercle vicieux de la pauvreté dira Traoré Seynabou Diop.

Par rapport à la qualité, au respect du délai, Mme le ministre de l’Equipement et du Désenclavement, a invité l’ensemble des intervenants à se conformer strictement à la qualité, au respect du délai contractuel et à l’enveloppe financière déterminés dans les cahiers de charge. Elle a enfin remercié vivement les populations du Cercle de Yanfolila et de Kalana pour l’accueil chaleureux et surtout pour l’intérêt qu’elles portent à la cérémonie du lancement des travaux de construction et de bitumage de cette route.

Dans son intervention, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga, a d’abord salué les autorités communales de la localité pour la grande mobilisation pour accueilli ce projet de développement. Pour le chef du gouvernement, l’amélioration des cadres de vie des populations à travers les désenclavements et les moyens d’y parvenir, constitue une priorité du programme présidentiel. Après la cérémonie du lancement des travaux de cette route, le Premier ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Kalana.

AMTouré