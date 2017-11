Après d’énormes plaintes des usagers de la route Kati-Kolokani-Diéma-Kayes, le ministère de l’Equipement et du Désenclavement assure que la réhabilitation de cet axe stratégique se fera très bientôt à plus de 340 milliards de F CFA aux termes des négociations en cours avec les partenaires techniques et financiers.

Dans un communiqué la semaine dernière, le département de l’Equipement et du Désenclavement manifeste son intérêt pour la réhabilitation de l’axe Kati-Kolokani-Diéma-Kayes. Le ministère déplore les cas d’accidents et rassure les usagers que cette route fait partie de ses priorités.

“Compte tenu de l’état de dégradation avancée dudit réseau du fait de son vieillissement et de la forte charge qu’il subit depuis la crise ivoirienne de 2002 suite au basculement du trafic vers le corridor sénégalais, il est plutôt envisagé une réhabilitation totale. Cette réhabilitation nécessite un coup financier dont le pays ne dispose pas aujourd’hui. Les premières études font état d’un montant de plus de 350 milliards pour la reconstruction totale de cette route”, indique le communiqué.

“Conformément aux orientations du document de Politique nationale des transports, des infrastructures de transport et de désenclavement, adopté en octobre 2015 par le gouvernement, le département a opté pour de nouvelles caractéristiques ainsi que de nouveaux standards internationaux en matière de construction de routes. Intégrant qualité et durabilité, cette nouvelle orientation a pour postulat de base de mettre fin à ces routes qui se détériorent à peine après leur inauguration. Nous sommes conscients des multiples enjeux liés à l’état actuel de cette route. Plusieurs partenaires techniques et financiers ont été sollicités. Les réflexions pour une mobilisation rapide des ressources financières se font de manière permanente. Cette dynamique se poursuivra”, souligne le département.

Des efforts sont en cours en attendant que les travaux de réhabilitation de cette route soient effectifs, précise le communiqué, à savoir les travaux d’entretien routier.

Plusieurs chantiers sont en cours dans la région de Kayes. Il s’agit de de la construction du 2e pont. D’un montant de 58 milliards de F CFA, il viendra impulser une nouvelle dynamique au développement de la 1re région. Aussi, pour un montant de 2,3 milliards de F CFA, le pont actuel est en cours de réhabilitation.

La route Kayes-Kéniéba est également en chantier. D’autres projets d’infrastructures routières dans la région de Kayes sont en préparation ; à savoir : la route Sadiola-Kéniéba, la route Kita-Toukoto-Bafoulabé avec la construction de deux ponts et la route Nioro-Yélimané-Dialaka.

O.D. avec la Ccom/MED

