Le lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Banconi Dialakorodji-Safo-Dabani-Nossombougou a eu lié dans l’après-midi du mercredi 3 mai 2017. Cet important projet de réalisation de route qui s’inscrit dans le cadre du projet présidentielle de son excellence Ibrahim Boubacar Keita, « Le Mali d’abord », a eu lieu sur le terrain de football de Dialakorodji, sous la haute présidence de son excellence Ibrahim Boubacar Keita. Étaient présents pour la circonstance, Madame le ministre de l’Equipement et du Désenclavement, Traoré Seynabou Diop, plusieurs membres du gouvernement, les autorités coutumières et religieuses…

C’est avec la joie au cœur que les autorités coutumières et religieuses de la localité prendront la parole pour souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux uns et aux autres. Comme pour manifester leur satisfaction, ils offriront un bélier, du haricot et de l’arachide au chef de l’Etat.

Juste après, la représentante du Directeur national des routes, mettra l’accent de manière détaillée sur les caractéristiques, l’avantage, le financement, le coût du projet et son délai d’exécution… E,suite, suivra une projection vidéo réalisée par le ministère de l’Equipement et du Désenclavement qui va permettre à l’assistance de mieux cerner les contours du dit projet.

« Je voudrais, tout d’abord pour deux raisons fondamentales, témoigner toute ma reconnaissance à son excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République, Chef de l’Etat. La première, pour avoir rehaussé l’éclat et la symbolique de la présente cérémonie en acceptant de la présider malgré votre agenda très chargé. La seconde, pour la confiance renouvelée en ma modeste personne dans le cadre de la poursuite du processus de désenclavement intérieur et extérieur enclenché depuis 2013 », c’est en ces termes que madame le ministre Seynabou Diop Prendra la parole.

Selon elle, la date du mercredi 3 mai 2017 restera sans doute l’un des plus beaux souvenirs pour les habitants du District de Bamako, de Kati et de Kolokani en général et pour les laborieuses populations de Banconi, Dialakorodji, Safo, Yélékébougou et Nossombougou en particulier, car, bien au-delà d’une route, le Président de la République s’apprête à l’en croire à lancer de nouvelles perspectives de développement pour ces différentes localités.

« La réalisation de cette infrastructure permettra d’atténuer les difficultés de circulation sur la route et de contribuer, grâce à la facilité de mobilité des agents économiques, au développement économique et social du pays », a-t-elle mentionné.

Les travaux seront exécutés par l’entreprise COGEB International. Sa réalisation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions à réaliser de la Politique nationale des transports, des infrastructures de transports et du désenclavement (PNTITD) adoptée par le Gouvernement en octobre 2015.

Le marché est attribué à l’entreprise COGEB International pour un montant de 27 729 986 552 FCFA. Elle sera livrée au terme du délai d’exécution de15 mois hors saison des pluies.

KANTAO Drissa

Le Confident