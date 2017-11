A la recherche de financement pour investir dans les domaines de l’eau et de l’énergie, le Ministre Malick Alhousseini séjourne est en mission à Djeddah. C’est pour solliciter auprès des autorités de l’Arabie saoudite le soutien de la BID et du fonds saoudien de développement.

Dans le cadre du renforcement de la capacité d’adduction d’eau potable et d’énergie en milieu rural au Mali, le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini Maïga, accompagné d’une forte délégation de Spécialistes, a effectué la semaine dernière une visite de travail au siège du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), à Djeddah, et du Fonds Saoudien pour le Développement à Riyad (FSD).

Le but de cette visite était de passer en revue la coopération entre les deux Institutions (BID et le FSD) et notre pays en matière de développement et de promotion des infrastructures dans les domaines de l’énergie et de l’eau.

A travers cette visite, le Ministre Maïga entend mettre sur la balance toutes ses forces et compétences pour faire avancer tous les projets du double secteur eau potable et énergie en milieu rural. Ce qui tend à devenir concluant puisque les partenaires, à savoir la BID et le FSD, ont réitéré leur engagement pour soutenir le Mali dans ce domaine.

Ils ont renouvelé leur accord pour la non-annulation du financement du projet d’aménagement de Taoussa en raison de son importance pour la paix et le développement du Nord du Mali et ont invité les autres partenaires financiers à rester mobilisés au tour du gouvernement malien dans cette optique. Dans ce cadre, il faut noter que les financements des partenaires dans le domaine de l’eau et de l’énergie renforcent le programme présidentiel d’urgence sociale.

Toutefois, précisons que le PUS consiste à faciliter l’accès à l’eau et à l’énergie des populations à faible revenue à moindre coût.

Yaye Guindo, Stagiaire

