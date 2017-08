« Mon département œuvre et continuera d’œuvrer au quotidien pour assurer un rôle de catalyseur en vue d’apporter les changements institutionnel, technologique et économique nécessaires au développement des chaines de valeur pour une agriculture moderne, compétitive et respectueuse de l’environnement ».

C’est en substance une déclaration faite par le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, au cours de la cérémonie d’ouverture de la 2ème session du conseil d’administration de l’Agence d’Aménagement des Terres et de fourniture de l’Eau d’Irrigation (ATI), qu’il a présidé le lundi dernier dans la salle de conférences de la Direction des Finances et du Matériel(DFM) de son département.C’était en présence du Président Directeur Général de l’agence, Dr LamissaDiakité, du chef de cabinet du Ministère de l’Agriculture, Seydou Diakité et des administrateurs.

L’ordre du jour de la rencontre portait sur l’examen et l’adoption des rapports d’activités et d’exécution du budget 2016-2017 et l’approbation des projets de programme d’activités et de budget 2016-2017.

Les administrateurs se sont penchés également sur le cadre organique et l’organigramme de l’ATI, le manuel de procédures de gestion comptable administrative et financière. Et enfin, le plan d’investissement et de mobilisation des ressources financières.

En effet, la production agricole au Mali est essentiellement tributaire des aléas climatiques et handicapée par la fluctuation des précipitations avec comme conséquence, la forte vulnérabilité des populations rurales face aux différentes crises alimentaires.

Selon le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, l’Agence d’Aménagement des Terres et de fourniture de l’Eau d’Irrigation est un instrument privilégié pour la promotion et le développement durable et l’agriculture malienne à travers la réalisation et la gestion d’infrastructures et équipements ruraux.

« Toutes les activités de l’Agence, de sa création à nos jours, s’inscrivent dans le cadre de la vision globale de mon département pour l’horizon 2018. Déjà, trois projets sont en exécution pour permettre d’accélérer le rythme des aménagements pour un montant de plus de 154 milliards FCFA», a souligné le ministre NangoDembélé. Qui ajoute plus loin que le programme présidentiel 2014-2018 prévoit l’aménagement de 100.049 ha en maitrise totale d’eau et 47.848 ha en maitrise partielle de l’eau. Et la création de l’ATI relève de ce dispositif pour assurer une sécurité alimentaire durable avec une réduction considérable du niveau de pauvreté de la population.

« Mon département œuvre et continuera d’œuvrer au quotidien pour assurer un rôle de catalyseur en vue d’apporter les changements institutionnel, technologique et économique nécessaires au développement des chaines de valeur pour une agriculture moderne, compétitive et respectueuse de l’environnement », a declaré le ministre de l’Agriculture.

Adam DAO