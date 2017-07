Les administrateurs de la banque malienne de solidarité (BMS), fusionnée avec la banque malienne pour l’habitat, ont tenu, le mardi 16 août 2016 dans la salle de conférence de leur nouveau siège à Hamdalaye Aci 2000, la 49ème session ordinaire de leur Conseil d’administration. C’était sous la houlette du président du Conseil d’administration, Dr. Bokari Téréta.

Cette 49ème session ordinaire du Conseil d’administration était une occasion pour les participants d’examiner de budget 2016 réaménagé de l’entité fusionnée ; d’adopter les nouveaux statuts de l’institution et de procéder au transfert du siège social de la Banque.

Le Président du Conseil d’administration s’est réjoui de la tenue de cette session. « Cette session nous offre l’occasion de nous féliciter de la finalisation avec succès de l’intégration des systèmes d’information des deux établissements fusionnés intervenue le 21 Mai 2016, marquant ainsi l’achèvement du volet technique de la fusion après l’accomplissement des diligences aux plans juridique, administratif et organisationnel », a déclaré le PCA.

À l’en croire, la nouvelle BMS-SA est une réalité depuis le 31 Mars dernier avec la mise en place des différents organes de l’entité fusionnée : conseil d’administration et équipe de direction générale. « Mais que de chemin parcouru depuis la décision historique du Conseil des Ministres du 18 Mars 2015 qui a validé le schéma de rapprochement stratégique de la Banque Malienne de solidarité et de la Banque de l’Habitat du Mali », a-t-il précisé. Avant de saluer la performance des différentes équipes impliquées notamment les personnels des deux établissements fusionnés, les consultants et les conseillers qui ont permis, en l’espace d’une année, de mener à bien cet important projet initié par les plus hautes autorités à l’effet de doter notre pays d’un outil puissant de financement de la lutte contre la pauvreté et la précarité, d’une part, et de l’accès à un habitat décent pour le plus grand nombre de nos compatriotes, d’autre part.

Pour le Directeur général de la BMS-sa, Babaly Bâ, toutes les procédures de la fusion ont été exécutées. Il précisera que la nouvelle banque a deux directeurs généraux et les travailleurs des deux banques ont conservé leur poste. Avant de révéler la proposition faite pour le nouveau nom de cette nouvelle banque, à savoir “Banque Malienne de Solidarité et d’Habitat”.

Seydou Karamoko KONÉ