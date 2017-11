La mairie de la commune rurale de Kalabancoro s’est dotée de 4 véhicules pickup 4X4pour 98 millions F CFA. La remise des clefs a fait l’objet d’une ceremonie samedi 25 novembre.

La mairie de la Commune rurale de Kalabancoro est désormais dotée de véhicules 4X4 pickup (sortie d’usine). La remise des clefs desdites véhicules a fait l’objet d’une cérémonie tenue samedi 25 novembre dans l’enceinte de la maire. Parmi les invités, on pouvait noter le sous-préfet, le Commandant de la brigade de la gendarmerie, la police, les notabilités, le chef de village de Kalabancoro.

Les quatre véhicules achetés par la mairie de Kalabancoro sont une recommandation de l’équipe communale. Le maire Diarra conscient de la pertinence des difficultés rencontrées par ses hommes sur le terrain n’a pas hésité de les doter des joyaux. Les 4 véhicules sont un financement propre de la mairie et ont couté 98 millions F CFA. Des véhicules tous neufs.

Pour le maire Tiecoura Hamadoun Diarra, les véhicules faciliteront le travail de 4 services : le foncier, l’assainissement, l’urbanisme, le recensement et la planification. Aux dires du maire Diarra, l’acquisition des pickups a été possible grâce aux efforts déployés par le personnel de la mairie qui a-t-il dit, a accepté d’adhérer aux réformes entreprises depuis son arrivée à la tête de la mairie il y a six mois. Tout en remerciant les populations de Kalabancoro pour la confiance placée à son équipe, le maire Tiécoura H Diarra les a appelé à s’acquitté du paiement de leurs taxes. « Les véhicules ont été acheté avec vos taxes. Nous invitons les uns et les autres à payer les taxes afin que nous continuions à faire de nouvelles réalisations pour le bonheur de toute la population de notre Commune », a affirmé l’édile communal.

Chose promise, chose due. Le maire Diarra a profité de la cérémonie pour honorer une promesse électorale qu’il avait faite à la population de Gouana, un village de la Commune de Kalabancoro. La clef d’un corbillard a été également remise. Le geste est un don personnel du maire de la commune rurale de Kalabancoro. La remise du corbillard intervient à un moment où le village est dépourvu de moyens de transport adéquat pour transporter les morts vers le cimetière.

Le porte-parole des conseillers municipaux, Hamala Sidibé, a demandé à la population de sa commune de faire confiance à l’équipe communale tout en s’acquittant du paiement des taxes.« C’est avec vos 50 et 100 F CFA que nous avons pu acheter les véhicules. Donc, aidez-nous à vous aider », a lancé M. Sidibé.

Le Sous prefet, le représentant du personnel de la mairie, le chef de village, le président de la Société civile, Lamine Coulibaly, la Cafo représentée par Aida Coulibaly, le CNJ ont tous felicité le maire et la mairie pour les actions de developpement entreprise. Ils leur ont multiplié de telle action pour le bonheur des populations. Les différents intervenants ont appelé à un bon usage des véhicules.

A.S.

