Cependant, il est à noter que l’association est composée de la coopérative des femmes et des éleveurs de Manankoro. Le président de la jeunesse, Daouda Sangaré, a fait savoir que le programme va permettre à la population de mieux s’orienter, de connaitre ses droits et devoirs. « Il permet à nos mamans et nos sœurs de développer les activités génératrices de revenus à travers le maraichage », a-t-il déclaré.

Ce dernier a également dit que le décaissement sera fait comme suit : la première tranche de 7 millions et la seconde le reste de 2 millions s’en suivront. Pour sa part, le président de l’association, Inza Konaté, s’est réjoui du choix de l’association et n’a pas manqué d’adresser ses vives remercîments à l’endroit de ses partenaires, tout en soulignant que tout le monde doit s’engager pour relever le défi.

Le projet a pour objectifs de renforcer les capacités des jeunes et des femmes à la technique de plaidoyer et à la technique d’animation. « L’objectif du programme est de faire en sorte que les associations de base puissent contribuer de façon décisive à leur propre développement », a indiqué le coordinateur Réné Losso Dembélé.

L’association Benkelema de Sibirila (Manankoro) a été sélectionnée pour piloter le programme d’amélioration de la participation des femmes et des jeunes au diagnostic participatif villageois de santé et d’éducation. Ce choix rentre dans le cadre de l’élaboration du PDESC 2016 -2020 dans la commune rurale de Sibirila.

