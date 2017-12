L’ONG Action Jeunes pour le Développement de Tombouctou a pour credo l’amélioration du cadre de vie de la population à travers des activités génératrices de revenus.

Consciente que le développement se fera par la base, l’ONG Action Jeunes pour le Développement de Tombouctou (AJDT), depuis sa création a entrepris différentes actions notamment dans les secteurs de l’éducation, la santé, l’environnement, l’hydraulique, etc.

Au titre de l’année 2017, l’AJDT a réalisé entre autres activités, une remise de kits et matériels scolaires au Groupe Ecole Sidi Mahmoud à Tombouctou le 28 octobre 2017, le lancement officiel de la 2ème édition de la Semaine du Vivre-ensemble devant se tenir du 11 au 14 décembre 2017 avec l’émission Maxi Jeunes Inter scolaires, l’assistance aux réfugiés de retour à Tombouctou après la libération des régions nord du Mali, l’organisation de conférences-débats sur les enjeux de la décentralisation pour la région de Tombouctou, la participation aux différentes activités de soutien aux Accords d’Alger, l’organisation du Festival du Vivre-ensemble, du 08 au 12 février 2017 à Tombouctou.

D’autres projets sont en vue pour le bien des populations et le développement de Tombouctou. Il s’agit de la mise en place d’un Réseau de défense des droits des enfants et des femmes à Tombouctou, l’appui et l’assistance psychosociale aux usagers de drogue et autres stupéfiants, la formation à la citoyenneté et les enjeux de l’éducation à la citoyenneté, la formation en soutien psychosocial des jeunes filles en milieu urbain de Tombouctou, la réinsertion et la lutte contre la migration clandestine des jeunes, la protection et la défense des femmes « Violences faites aux femmes et aux jeunes filles en situation de confit et post-conflit », etc.

Pour les responsables de l’AJDT, le développement de Tombouctou se fera par les jeunes. C’est pourquoi, expliquent-ils, cette association a été créée pour servir de tremplin au développement de la cité mystérieuse.

DTK

