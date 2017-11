Placée sous la présidence du représentant du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, le Réseau des dames de demain du Mali (RDDM) a officiellement lancé ses activités, ce jeudi 9 novembre 2017. La cérémonie a eu lieu au Palais de la culture sous le thème “La jeune femme au cœur du développement socio-culturel, politique et économique du Mali. Quelle responsabilité ?”

Composé uniquement de jeunes filles, le Réseau des dames de demain du Mali a pour objectif d’unir et de conscientiser les jeunes femmes sur tous les problèmes socio-économiques et culturels. L’aventure serait longue pour le Réseau, puisque selon sa présidente, Adam Gassama, la jeunesse manque de repère.

“Dans un monde entièrement dominé par la nouvelle technologie, l’Internet, les réseaux sociaux et la télévision, les jeunes filles sont en manque de repère. Il faut une grande implication de nos mères de nous montrer le bon chemin et nous parler des sujets tabous”, a-t-elle expliqué.

Le RDDM compte immédiatement s’attaquer à plusieurs secteurs. “Après le lancement, nous allons mettre en pratique plusieurs activités : des séries de formation sur les textes et les lois nationaux et internationaux qui régissent les droits de femme et de la jeune fille, des séries de sensibilisation chez les jeunes filles sur le développement du pays, la mise en place des clubs du RDDM dans les universités, les lycées, les grandes écoles de Bamako et dans toutes les régions ; faire le combat contre l’excision au Mali et apporter des aides aux femmes fistuleuses du Point G…”, a informé la secrétaire générale Tara Fatoumata Soumana Traoré.

Le représentant du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Cheick Oumar Coulibaly, a salué l’initiative du Réseau. Et de promettre le soutien du département.

Les membres du Réseau ont choisi le secrétaire général de l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM), Abdoul Salam Togola, comme le président d’honneur. La cérémonie a pris fin sur des prestations d’artistes.

Moctar Dramane Koné

Stagiaire

