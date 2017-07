En vue de finaliser et valider le projet de la Stratégie spécifique de développement des régions du Nord du Mali (SSD/RN), de manière participative et inclusive permettant son appropriation par tous les acteurs de développement concernés par sa mise en œuvre, la cellule technique du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) a organisée un atelier national de validation de ce projet du 17 au 19 juillet 2017 à l’hôtel Salam. Ce projet entend soutenir le développement socio-économique et culturel des régions du Nord. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée le 17 juillet 2017 à l’hôtel Salam sous la haute présidence du Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, issu du processus d’Alger, signé le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015 à Bamako, le gouvernement du Mali, avec la participation des experts des mouvements signataires, a élaboré le projet de la Stratégie spécifique de développement des régions du nord du Mali (SSD/RN), en vue de soutenir le développement socio-économique et culturel des régions du nord.

Le processus initial de validation de la stratégie avait prévu l’organisation de deux ateliers interrégionaux de regroupement dans les régions du nord et d’un atelier national de validation à Bamako. Compte tenu du retard accusé dans le processus de validation du document, le Premier ministre a instruit au ministre de l’Economie et des finances, la tenue diligente de l’atelier national tout en conciliant l’urgence des délais avec la nécessité d’assurer le caractère participatif et inclusif du processus.

Pour accélérer le processus de finalisation et de validation de la Stratégie spécifique de développement des régions du nord, un Comité technique «Task Force» a été mis en place sous l’égide du Ministère de l’Economie et des Finances. C’est dans ce cadre que cet atelier technique national pour actualiser et finaliser le projet a été initié.

Cet atelier de trois jours regroupe les acteurs nationaux avec les représentants de l’ensemble des régions du pays. Environ 270 participants prennent part à l’atelier de validation.

L’objectif général de l’atelier consiste à finaliser et à valider le projet de la Stratégie spécifique de développement des régions du Nord du Mali (SSD/RN), de manière participative et inclusive permettant son appropriation par tous les acteurs de développement concernés par sa mise en œuvre. Il vise à impliquer toutes les autres régions du Mali en vue de partager le contenu des initiatives et propositions issues des régions du nord avec l’ensemble des acteurs au développement, de manière à permettre de dégager un consensus national sur la stratégie.

Notons que la mise en œuvre de cette stratégie s’inscrit dans le cadre du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREED 2016-2018), qui vise à promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030.

Mariatou Coulibaly, stagiaire