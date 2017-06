L’ONG Mali Folke Center (MFC) a initié, le vendredi 9 juin dernier, une visite de terrain à Zantiébougou où elle a implanté une centrale hybride pour fournir l’électricité à la population locale. C’était dans le cadre de la quinzaine de l’environnement.

L’objectif de cette visite était de s’enquérir des avantages des énergies renouvelables afin de susciter l’intérêt des populations et inciter les décideurs à investir davantage dans le domaine.

La dizaine de centrales hybrides réalisées par l’ONG Mali Folke Center à travers le pays s’inscrit dans le cadre du projet ‘’Accélérer la mise en œuvre des politiques régionales sur les énergies propres en Afrique de l’Ouest (ACE WA)’’. Le projet se donne comme objectif d’apporter une réponse aux effets néfastes des changements climatiques en mettant l’accent sur le développement des systèmes hybrides à sources d’énergies renouvelables.

Le directeur exécutif de l‘ONG Mali Folke Center, Ousmane Ouattara, a affirmé que la réalisation faite à Zantiébougou a un coût financier qui tourne entre 250 et 300 millions de FCFA. Une installation qui est composée d’un système photovoltaïque de 50 kW, avec une centrale thermique de près de 100 KW qui permet de mettre à disposition l’énergie aux populations locales.

Selon lui, le choix du système hybride se justifie par la volonté de faire face aux effets des changements climatiques et d’aller vers le développement avec un indice d’une empreinte carbone le plus faible possible. Pour Ousmane Ouattara, l’évolution doit être faite avec des stratégies de développement à faible émission de carbone.

« Notre ambition est de faire bénéficier aux communautés une approche qui permet de créer le découplage entre la génération d’un produit intérieur brut au niveau des pays et l’impact négatif de cette création de richesse qui doit être minorer le plus que possible. Les énergies renouvelables sont une réponse très évidente et très forte pour pouvoir permettre aux communautés d’entreprendre des actions de développement pour faciliter l’accès aux services de base comme la santé, l’éducation, la valorisation agricole…», affirme le directeur exécutif de l’ONG Mali Folke Center.

Le responsable du projet s’est dit convaincu qu’avec l’existence d’un système de production d’énergie propre, les communautés peuvent se sentir dans un début de modernité. Ce, dit-il, en développant des initiatives pour rester chez eux et éviter d’aller exposer leurs vies sur l’océan.

Il a indiqué que le choix de Zantiébougou s’explique par le fait que c’est une zone agro-sylvo-pastorale où il est important d’apporter une solution qui permettra aux populations de mieux valoriser leurs productions et allonger le cycle de vie de certains produits.

Le directeur exécutif de l’ONG Mali Folke Center a fait comprendre que cette visite de terrain s’inscrivait dans une dynamique visant à faire entendre la voix des solutions de développement sobre en carbone. Il a souligné que Mali Folke Center, en partenariat avec le Reso climat Mali et leur coalition ACE WA, cherche à comprendre les attentes de la société civile par rapport à la valorisation et à la promotion des solutions sobre en carbone. Pour Ousmane Ouattara, les décideurs doivent comprendre qu’un certain nombre de travail doit être fait pour améliorer le cadre de l’expression de l’entreprenariat dans le domaine des énergies renouvelables. Un engagement qui permettra d’apporter une réponse évidente à la directive qui a été définie lors de l’accord de Paris qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour permettre au climat de retrouver son état qui est celui au-dessous de 2°.

IMG