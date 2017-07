La cérémonie de Remise de Financement aux lauréats bénéficiaires du fonds compétitif pour la Recherche, et l’Innovation Technologique (FCRIT) a eu lié le jeudi 29 juin 2017 au Centre de Formation des Collectivités Territoriales à Koulouba sur la Route de Kati. Ladite cérémonie était présidée par le premier ministre chef du gouvernement, M. Abdoulaye Idrissa Maiga, accompagné du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des membres du gouvernement ainsi que les lauréats et leurs proches.

‘’Béni soit ce jour qui, par la grâce de Dieu a vu enfin se concrétiser l’opérationnalisation du Fons Compétitif pour la Recherche, et l’innovation Technologique (FCRIT)’’, c’est en ses termes que madame le MESRS introduira son discours. Juste après, elle mettra l’accent  sur l’historique de la création du FCRIT, qui aurait vu le jour depuis 2011, mais n’a été officiellement lancé que le 08 avril 2017. Pour madame le ministre, le démarrage du FCRIT a pris du retard à cause des problèmes  institutionnels, dont l’insuffisance des textes.

‘’Les domaines prioritaires ont été portés à la connaissance des postulants à travers un avis d’appel à Candidature. A la date du 08 mai 2017, 305 projets de recherche ont été soumis par les chercheurs. Il s’agit notamment de 174 projets en Agronomie, y compris l’Environnement et l’Élevage ; 69 en santé humaine ; 11 en Science et Techniques de l’ingénieur ; 30 en Lettres/Sciences Humaines ; 07 en Sciences Juridiques et Politiques ; 16 en Sciences Economique et Gestion et 14 en Maths, Physique, Chimie’’, a-t-elle précisé. Selon le ministre, ces différents projets ont fait l’objet d’une évaluation par la commission scientifique du 15 au 23 juin 2017.

‘’Sur les 305 propositions soumises, 196 ont eu une note supérieur ou égale à la moyenne, soit 64%. Le budget total demandé par les 196 projets ayant obtenu la moyenne est de 20 296 151 598 FCFA. Cependant, l’enveloppe budgétaire disponible est de 2 330 000 000 FCFA, elle ne permet de couvrir l’ensemble des projets’’, a-t-elle déploré.

Aux lauréats, Assetou Founé Migan demande de doubler d’efforts tout en invitant les candidats malheureux à tirer des enseignements pour   les séances futures. Elle n’a pas omis de saluer le gouvernement pour la mise en place de ce fonds qui, à l’en croire est un geste fort louable pour soutenir le Système National de la Recherche, dans le but de relever les immenses défis de développements qui se posent à notre pays. Pour madame le ministre, cela s’inscrit en parfaite harmonie avec la stratégie 2024 de l’Union Africaine qui, en soulignant l’importance de la science, de la technologie et de l’innovation dans la résolution des contraintes liées aux secteurs vitaux, dont l’agriculture, la santé, les mines, la paix, la sécurité, l’eau, l’énergie et l’environnement, a demandé à ce que chaque Nation consacre une partie de son budget au financement de la recherche. Pour finir, elle a le souhaité  qu’en retour du financement reçu,  les chercheurs proposent des résultats probants qui combleront les attentes de nos populations.

Le directeur du Centre national de recherche scientifique et technique, Monsieur Abdoulaye Dabo, après avoir expliqué la méthode de sélection qui, selon lui a été d’une grande transparence. Il regrette cependant la sous-représentation des femmes dans ce financement, 4 femmes contre 42 hommes. ‘’Je souhaiterais qu’il y ait plus de femmes pour les séances futurs’’, a-t-il mentionné.

Après  la remise symbolique d’enveloppe aux présidents des différentes commissions, le chef du gouvernement dit trouver un réel plaisir à présider cette cérémonie. ‘’Convaincu du rôle de levier que doit jouer la recherche scientifique, le Gouvernement a décidé de la financer en vue de booster la production scientifique et de contribuer au développement durable du pays’’, exprimera-t-il. Selon le PM, il est alimenté par une subvention budgétaire fixée à 0,2% des recettes fiscales et comporte également, la contribution des partenaires techniques et financiers, la redevance sur les contrats de vente des résultats de recherche, et sur les contrats de licence des brevets issus des interventions financées par le Fonds, ainsi que les dons et les legs. ‘’Mon souhaitait est que la réalisation de ces projets aboutissent à la résolution de certains nombre de problèmes auxquels nous sommes confrontés’’, a-t-il insisté. Le PM s’est dit confiant que conformément à la volonté de la conférence de Paris en Septembre 2015, que d’ici 2030, 1% du budget sera consacré à la recherche.

KANTAO Drissa