La salle des banquets du Palais présidentiel de Koulouba a abrité, le jeudi 7 septembre, une rencontre de mobilisation pour le Forum ” Invest in Mali 2017 “, un grand rendez-vous international de promotion du Mali comme destination privilégiée d’investissements et d’affaires en Afrique subsaharienne, qui se tiendra dans notre capitale les 7 et 8 décembre prochain. La cérémonie de lancement du compte à rebours était présidée par le président de la République, IBK, en présence du ministre de la Promotion de l’investissement et du secteur privé, Koniba Sidibé, du président du Conseil national du Patronat du Mali, Mamadou Sinsy Coulibaly, du vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, Mamadou Baba Sylla.

Le ministre de la Promotion de l’investissement et du secteur privé a expliqué les enjeux du Forum. Selon lui, Invest in Mali 2017 permettra aux investisseurs de découvrir la stratégie globale de développement économique du Mali, les facilités mises en place par le Code des investissements et les mesures fortes en vigueur afin d’encourager l’audace et l’engagement dans ces secteurs. Et d’ajouter qu’à travers ce Forum le Mali se donne les moyens de sa vision et de ses ambitions.

Réformes macroéconomiques et un Code des investissements attractif

À sa suite, le directeur général de l’Agence pour la promotion des investissements (Api-Mali), Moussa Touré, a relevé plusieurs indicateurs démontrant le dynamisme entrepreneurial et les améliorations du climat des affaires à travers les réformes macroéconomiques structurantes, notamment l’existence d’un Code des investissements attractif avec des mesures d’incitation fiscale très avantageuses, la dynamique de l’entrepreneuriat des jeunes, le taux de croissance stable à 6 % en moyenne.

“L’enjeu de cette grande rencontre économique et financière est donc double. D’une part, il s’agit de changer le narratif du Mali dans l’opinion publique internationale et d’autre part, de rassembler dans un creuset unique, les énergies maliennes, africaines et plus largement la Communauté économique internationale pour mettre en œuvre des opportunités”.

Contribuer à mobiliser les investisseurs des pays amis du Mali

Après les allocutions du vice-président de la Ccim et du président du Cnpm, l’Ambassadeur de la Fédération de Russie et doyen du corps diplomatique, Alexy Doulian, s’est engagé à contribuer à la mobilisation les investisseurs des pays amis du Mali.

Dans son allocution, le président IBK s’est dit convaincu du rôle important que jouent l’Agriculture et l’Élevage dans l’économie nationale. Ainsi, il a rappelé la place qu’occupe désormais notre pays au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), en matière de croissance économique. Cette performance dans la production constitue un bon indicateur de référence pour les investisseurs du monde entier à mieux s’orienter dans leur ambition économique.

Et IBK d’inviter l’ensemble des forces vives de la Nation, les membres du gouvernement et toutes les bonnes volontés à s’investir pour assurer au Forum “Invest in Mali” le plus grand succès. “J’appelle solennellement et vivement l’ensemble des forces vives du Mali, tous les membres du gouvernement et les opérateurs économiques à se mobiliser, à travailler de façon sincère et de faire de ce rendez-vous international de l’investissement et de l’émergence du Mali, le plus grand succès possible”.

Des opportunités pour une transformation structurelle de l’économie malienne

“Le pari du Mali ! “ : C’est par ces mots que le président Ibrahim Boubacar Keïta a conclu la rencontre, en lançant le compte à rebours de l’événement qui se tiendra les 7 et 8 décembre 2017. À travers cette manifestation, le chef de l’État a tenu à marquer son engagement total pour la réussite de l’événement. Aussi, il a exhorté le gouvernement, le secteur privé et l’ensemble de la communauté internationale à la mobilisation générale autour d’un projet qui se veut comme la concrétisation des initiatives et actions de l’État et de l’ensemble des forces vives du pays, pour replacer le pays parmi les destinations attractives pour les investisseurs régionaux et internationaux.

Ainsi, le président IBK a saisi l’occasion pour rassurer que l’évènement offrira l’opportunité de procéder à une transformation structurelle de notre économie pour plus de valeur ajoutée dans plusieurs secteurs économiques de notre pays. Selon lui, cela consolidera les acquis en matière d’assainissement du cadre macroéconomique de notre pays.

Boubacar PAÏTAO