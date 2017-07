En visite de travail dans la Région de Tombouctou (Gossi), le Ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini Maïga a fait état des lieux des installations hydrauliques dont une adduction d’eau en cour de réalisation. Le Ministre a instruit aux Sociétés d’État (SOMAPEP ET SOMAGEP) de doter la ville d’une adduction d’eau potable.

Accompagné d’une forte délégation, le Ministre a été accueilli à son arrivée dans une ambiance de grande fête. Toutes les populations de la Commune rurale de Gossi y étaient présentes, le vendredi le 7 juillet 2017.

Pour exprimer leurs joies d’avoir de l’eau potable, les différentes communautés de Gossi sont sorties massivement à l’accueil du Ministre et de sa délégation pour remercier le Premier Ministre et le Ministre de l’Energie et de l’Eau pour son courage dans la concrétisation des engagements du Président de la République dans son projet de société d’offrir aux Maliens de l’eau potable et de l’électricité.

Rappelons que cette visite du Ministre intervient, suite à une pluie diluvienne tombée dans le Gourma, le 17 juin dernier, provocant la mort massive du cheptel.

Aussi, l’eau de la mythique et historique mare de Gossi est devenue une menace pour la santé des populations à cause des carcasses d’animaux qui y ont été drainés par les courants d’eau.

Au-delà de la mare, les forages et autres points d’eau pouvaient aussi être infestés. Heureusement, cela n’a pas été le cas. Certes, l’eau des forages n’a pas été affectée. Mais, cependant, l’eau de la mare de Gossi doit être désinfectée de ses bactéries avant tout usage.

Le Ministre s’est rendu également au niveau de tous les points d’eau de la ville. Actuellement, une adduction d’eau est en cour de réalisation. Les Sociétés d’État, SOMAPEP ET SOMAGEP, vont doter la ville d’une adduction d’eau complète.

Idem pour l’électrification qui sera reprise par l’EDM-sa pour remplacer l’AMADER ; conformément aux orientations du Programme d’Urgences Sociales du Président de la République, SE Ibrahim Boubacar Kéïta.

De mémoire des populations, c’est la première fois qu’un Ministre de l’Energie et l’Eau vient discuter directement avec elles sur les questions d’eau et d’électricité.

A.Bathily