Les autorités de la commune VI du district de Bamako, avec à leur tête le maire Alou Coulibaly, ont précédé samedi soir au quartier de Yorodjambougou, derrière les logements sociaux de Yirimadjo, à l’inauguration d’un forage d’adduction d’eau, fruit de la coopération entre la mairie et l’Agence des musulmans d’Afrique. C’était en présence, des autorités coutumières et religieuses du quartier, du conseil communal et des représentants des partenaires.

Pour le donateur, le représentant de l’Agence des Musulmans d’Afrique, monsieur Bakary Coulibaly, ce geste humaniste, est un appui des partenaires basés en Koweït, dans le cadre de l’entraide et de la solidarité entre les musulmans dans le monde entier. Selon lui, cette Ong musulmane est présente dans plusieurs régions du Mali et elle intervient dans plusieurs domaines. Il a appelé les bénéficiaires à un bon usage de l’ouvrage, pour sa pérennisation au bénéfice de la population.

Prenant la parole, le maire de la commune VI, Alou Coulibaly dira que le quartier de Yorodjambougou, situé sur les flancs de la colline de Yirimadjo, est confronté à des défis nombreux et variés. Il s’agit dit-il, de la vie chère, les difficultés d’accès aux soins de santé, au transport, l’électricité, les difficultés d’accès aux services administratifs de base et l’insuffisance d’approvisionnement en eau potable. « Les maux étant connus, le diagnostic a été posé le plutôt possible afin d’apporter les solutions appropriées » a indiqué le maire Alou Coulibaly. Et d’ajouter qu’en appuyant la mairie de la commune VI pour la réalisation ce château d’eau, « vous venez de contribuer non seulement pour le bien-être de la population démunie à Yorodjambougou, mais aussi à l’atteinte des objectifs des engagements du conseil communal » a martelé Alou Coulibaly. A l’endroit, du représentant de l’Ong, le maire a dit : « donnez de l’eau à quelqu’un est déjà grande chose. Mais la population de la commune VI a besoin encore d’autres initiatives pour l’amélioration de leur condition de vie ».

A noter que l’Agence des musulmans d’Afrique, est une Ong qui vient en aide aux populations démunies. Il s’agit entre autres, de la construction de mosquées, d’infrastructures hydrauliques, de centres de formation professionnelle, la formation des jeunes aux métiers manuels, à l’informatique, à la culture islamique, et l’octroie de micros crédits aux porteurs de projets.

Dramane Coulibaly