Le mardi 18 avril 2017, le Ministère du développement industriel a organisé un atelier de validation de son programme d’activités de 2017. Ledit atelier a pour objet d’examiner et de valider le rapport d’activités 2016 et le programme d’activités prévisionnel couvrant la période 2017. Le programme d’activités proposé à la validation est constitué d’environ 51 activités avec un taux global de réalisation de 71%. La cérémonie d’ouverture de l’atelier était présidée par le ministre du développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim, en présence de l’ensemble des membres de son cabinet.

« L’atelier qui nous réunit ce matin a pour objet d’examiner et de valider le rapport d’activités 2016 et le programme d’activités prévisionnel couvrant la période 2017. Le Plan d’actions est décliné en lettres de mission qui vous seront adressées dans les plus brefs délais. Le présent programme d’activités proposé à la validation faut-il le rappeler, est constitué d’environ 51 avec un taux global de réalisation de 71% », c’est par ces mots que le ministre du développement industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim a commencé son allocution. Avant de rappeler qu’au cours de la période écoulée, plusieurs chantiers ont vu le jour notamment dans les domaines de la promotion Industrielle, de la normalisation, de la qualité, de l’agro alimentaire et du suivi évaluation. Toutes ces actions, dit-il, convergent vers l’atteinte des objectifs de la politique nationale de développement Industriel adoptée en 2010 dont le plan d’actions a été relu et actualisé sur la période 2015-2017. « On note entre autres réalisations au titre de l’année 2016 : l’agrément de 41 produits industriels au Schéma de Libéralisation des Echanges (SLE) de la CEDEAO ; la réalisation de l’étude sur les filières pour appuyer la création des entreprises agroalimentaires dans les zones de compétence ; l’attribution de 181 certificats d’origine pour une valeur d’exportation totale de 59 312 777 225 F CFA », a-t-il dit. Selon le ministre, en 2016, il a été réalisé aussi la pose de la première pierre de l’unité de chaux de la société Carrière et Chaux du Mali à Karanga (Bafoulabé) ; le lancement des travaux de réalisation du complexe industriel du groupe M3 à Ségou et la pose de la première pierre de l’extension du complexe agroindustriel des Moulins Modernes du Mali (M3) à Ségou. « A la différence des éditions précédentes, le département Développement Industriel a fortement impliqué les organisations faitières du secteur privé dans le processus de validation du programme d’activités pour une meilleure circulation de l’information et un meilleur rapprochement de l’administration des usagers. Les actions du présent programme d’activités sont conformes aux axes stratégiques de la politique de développement et ceux du Cadre Stratégique pour la relance économique et le développement durable (Credd) », a conclu le ministre.

