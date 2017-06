Cadre unique de référence pour la mise en œuvre des politiques publiques et principal référence pour le dialogue avec les PTF, les responsables du Cadre de relance économique pour le développement durable (CREDD 2016-2018) ont passé en revue son premier rapport.

Présidée par la secrétaire générale du ministère de l’Economie et des Finances, Mme Sidibé Zamilatou Cissé, une revue technique du Cadre de relance économique de développement durable s’est tenue du 21 au 22 juin à l’hôtel El Farouk. Elle a regroupé tous les acteurs du CREDD 2016-2018 en présence du chef de file de des PTF, Cécile Tassin-Pelzer. Elle a pour but de promouvoir un développement inclusif et durable en la faveur de réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé en se fondant sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre les objectifs de développement durable à l’Horizon 2030.

Les défis du développement durable sont nombreux parmi lesquels la paix, la sécurité, la stabilité macro-économique, la croissance économique inclusive et durable, l’accès aux services sociaux de base, le développement institutionnel et la bonne gouvernance.

Selon Mme Sidibé Zamilatou Cissé, cette revue du CREDD constitue une étape clé dans l’agenda de notre stratégie nationale de développement. Elle consiste à placer la transparence, la recevabilité et la gestion axée sur les résultats au cœur des travaux pour analyser la performance des politiques publiques.

Le travail d’analyse de cette performance des politiques publiques est confié à la cellule technique du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) coordonnée par Mamadou Zimbo Maïga, qui a produit un premier rapport provisoire du CREDD soumis à la revue de l’ensemble des acteurs.

Ce rapport est le fruit d’un travail concerté des revues sectorielles avec trois groupes thématiques : croissance économique inclusive et durable, accès aux services sociaux de base, le développement institutionnel et gouvernance.

Ces efforts ont été salués par le chef de file des PTF, Cécile Tassin-Pelzer qui a exhorté les participants à harmoniser leurs efforts pour que les conclusions de cette revue puissent aider à progresser réellement dans la mise en œuvre du CREDD et de la Stratégie commune d’accompagnement pays (SCAP).

Zoumana Coulibaly