Le ministère des finances à travers Monsieur Cheick Oumar GUINDO de la Direction générale de la Planification et du Développement ainsi que monsieur Adama SANGARE de la Direction générale de la dette publique, a visité le seuil de Kourouba. C’était le mercredi 02 Août 2017 en présence du coordinateur du PDI-BS, monsieur Soumaila SAMAKE et son équipe. Au terme de la visite, les financiers se disent satisfait du constat.

Le seuil de kourouba va permettre de rehausser le niveau d’eau, intensifier en amont les 1000 hectares aménagés à Manikoura. En avale, la possibilité d’extension des superficies cultivables et l’aménagement de 15 000 hectares. En plus de ces avantages, il est prévu au seuil l’installation des tribunes pour la production d’électricité. Force est de reconnaitre que ce volet concerne le département de l’énergie et de l’eau. A titre de rappel, le coordinateur du programme monsieur Soumaila SAMAKE nous dit que l’ouvrage est réalisé dans le cadre du Programme de Développement de L’irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué PDI-BS, financé par un ensemble de bailleurs de fond. Spécifiquement pour le seuil de Kourouba, il est entièrement financé par la Banque Africaine de Développement à hauteur de 12 milliards de franc CFA. A la date d’aujourd’hui, l’entreprise a fini de poser le pont sur le bras droit du seuil. Le taux d’avancement est de 60,52% pour un délai consommé de 49,92%. L’arrêt des travaux est prévu au 12 août à cause de la saison d’hivernage. Quant aux représentants du ministère des finances à savoir Monsieur Cheick Oumar GUINDO de la Direction générale de la Planification et du Développement ainsi que monsieur Adama SANGARE de la Direction générale de la dette publique, se disent satisfait du constat. A l’école du PDI-BS, les financiers ont connaissance non seulement de l’utilité du seuil mais aussi les efforts fournis par les responsables du PDI pour le respect des normes et du délai. Les financiers continuent leurs mission sur les chantiers de Djenné jusqu’au jeudi 10 Août 2017.

KORKOSSE PDI-BS