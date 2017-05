Pour la mise en œuvre du Programme Présidentiel d’Urgences Sociales 2017- 2020, le gouvernement, à l’issue de son Conseil des Ministres du mercredi 10 mai 2017, a balisé le terrain. Ce, à travers le programme d’urgences sociales d’accès à l’eau potable pour la période 2017-2020.

Sur le Rapport du Ministre Malik Alhousseini Maïga de l’Energie et de l’Eau, le Conseil des Ministres d’avant-hier mercredi 10 mai a entendu une communication écrite relative au programme d’urgences sociales d’accès à l’eau potable pour la période 2017-2020.

Ledit Programme porte en premier lieu sur la réalisation et la réhabilitation de points d’eau modernes comprenant, notamment, des bornes fontaines, des systèmes d’hydraulique villageoise et pastorale, des forages équipés de pompes à motricité humaine, des puits modernes et sur l’extension des ouvrages de production et de traitement du réseau de distribution d’eau potable sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, le programme participera à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale au Mali, issu du processus d’Alger.

Donc, force est de reconnaître que ce programme, initié par le Président IBK et instruit au Gouvernement, participe à l’amélioration de la santé des populations et à la réduction de la pauvreté, tout en les confortant et en les réconfortant.

Cyril ADOHOUN