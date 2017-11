Le projet gigantesque de Kabala a été lancé pour palier aux besoins cruels d’eau de la population bamakoise. A cet égard, le ministre de l’Energie et de l’Eau Malik Alhousséini a effectué une visite de terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux, ce lundi 06 novembre. Il était à la tête d’une délégation de qualité composée entre autres de Soukéina KANE Directrice des Opérations de la Banque Mondiale au Mali, du Directeur Général par intérim de la SOMAPEP Aly DIALLO, le Directeur Général Adjoint de la SOMAGEP Abdourahamane DEMBELE.

” Il s’agit de renforcer la production pour que les populations qui y sont raccordées puissent avoir de l’eau 24h/24 dans leur famille. Mais aussi de procéder à une extension du réseau donc de raccorder des nouvelles familles […] les travaux ne sont pas en retard ” dixit le Ministre de l’Energie et de l’Eau Malik Alhousséini lors de la visite de terrain avec la Directrice des opérations de la Banque Mondiale au Mali.

En effet, aujourd’hui le déficit d’eau est l’une des préoccupations majeures de la population de Bamako surtout celle des quartiers périphériques. Dans certains quartiers, les femmes sont obligées de se lever très tôt le matin pour avoir de quoi préparer le petit déjeuner pour les enfants. Pour pallier ce problème et donner l’eau à la fois de quantité et de qualité à la population, le projet d’alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala est né. Les entreprises en charge de la réalisation de ce projet sont à pied d’œuvre pour respecter le délai contractuel qui est le 15 décembre 2018. Apprécier l’état d’avancement de ce projet gigantesque était l’objet d’une visite du ministre en charge de l’Energie et de l’Eau accompagné par la directrice des opérations de la BM au Mali.

Il est 9 heures passées lorsque le convoi du Ministre de l’Energie et de l’Eau pénètre le chantier de Kabala. Dynamique et rapide, le Ministre Malik Alhousséini et sa délégation sont accompagnés par des Chefs de projet dans une cellule où l’état actuel du projet leur a été expliqué de long en large. Ainsi, ce projet est composé de trois (3) lots qui progressent différemment. La prise d’eau dans le fleuve Niger, la canalisation de liaison, la station d’exhaure et conduite de refoulement des eaux brutes constituent le lot1. Son taux d’exécution est de 70,39% pour un délai consommé de 68,9%. Le lot2 comprend les travaux de production d’eau potable de Bamako à partir de Kabala : tranche ferme et conditionnelle. Le taux d’exécution du lot2 est de 49,2% pour un délai consommé de 56,9%. Enfin, le lot3 comporte la canalisation de refoulement de l’eau traitée. Il est exécuté à 87,2% pour un délai consommé de 94,3%. Partout, les chefs de projet rassurent que le décalage entre le taux d’exécution et le délai consommé ne constituent pas des éléments compromettants dans le respect du délai.

Une fois réalisé, ce projet a une capacité de production, selon le coordinateur de la SOMAPEP Mamadou SANGARE, de 290.000 m 3/jour. Donc, en 2019, tous les quartiers de Bamako, dans lesquels les réseaux de SOMAPEP sont installés, auront de l’eau en abondance. Aussi, l’extension de ces réseaux au fur et à mesure est prévue pour couvrir la ville de Bamako et environnant. C’est pourquoi de Kabala, la délégation s’est rendue jusqu’à Kati pour visiter les prochaines sites de la SOMAPEP mais aussi la station de pompage autonome de Kati.

Par ailleurs, ce projet d’envergure est financé par sept (7) bailleurs de fonds. Ils sont : la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, la Banque Européenne d’Investissement, l’Agence Française de Développement, la Banque Islamique de Développement, l’Union Européenne et la CooperazioneItaliana.

A l’occasion, la Directrice des Opérations de la BM au Mali a déclaré ” nous sommes satisfaits globalement du point de vue de l’avancement du projet compte tenu du délai d’exécution “.

Et le ministre de l’Energie et de l’Eau d’ajouter ” le projet de Kabala est un projet très attendu par la population de Bamako. Nous avons un déficit au niveau du réseau. Kabala est la principale station de pompage, la première datant de 1956. La fin de ces travaux est prévue pour mi décembre 2018. Il s’agit d’un projet multi bailleurs, donc très complexe. Aussi, l’exécution mobilise beaucoup de bureau d’étude et d’entreprise. Ce qui nous oblige un suivi rapproché “.

Yacouba TRAORE

