Le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, a procédé, le dimanche 14 mai 2017 à Simona situé à une dizaine de kilomètre de Yorosso ville, au lancement officiel du Projet ‘’Feed the Future/ Irrigation de Proximité (FTFPIP), financé par le gouvernement américain à hauteur de 2,7 milliards de F CFA.

A Simona, le ministre Dembélé et sa forte délégation composée du Président de l’APCAM, Bakary Togola, des députés à l’Assemblée Nationale, le représentant de l’USAID, de la République Fédérale d’Allemagne, ont été accueillis chaleureusement par un bain de foule commandé par le chef de village de Simona, Souleymane Goita et le maire de Yorosso, Abdoulaye Goita…

La cérémonie a été agrémentée par les instruments de musique traditionnelle du territoire à savoir le balafon, le niogo et l’orchestre de Yorosso.

En effet, l’irrigation de proximité est un moyen de réduction de la pauvreté de la population rurale. Elle est aussi un moyen efficace de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’irrigation de proximité préserve aussi l’environnement et renforce la résilience des populations face aux changements climatiques.

Dans son intervention, le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, a expliqué que le Projet d’Irrigation de Proximité vise à contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire des populations par l’accroissement de la diversification de la production agricole dans les zones d’intervention du Projet.

« Les actions du Projet contribueront essentiellement à capitaliser et diffuser le savoir-faire et les apprentissages à travers des paquets techniques et technologiques sur les différentes thématiques de l’Irrigation de Proximité à savoir : production, conservation, transformation et commercialisation », précise le ministre Dembélé.

Selon le représentant de l’USAID, M. Charles Davis, ces aménagements hydro-agricoles permettront à environ dix milles personnes soit 1250 ménages de disposer de 480 hectares cultivables. Par ailleurs, ils contribueront à protéger 100 ha contre l’érosion dans les cercles de Koutiala et Yorosso. En plus de la riziculture, les communautés pourront entreprendre des activités de maraichage et de pisciculture.

« Conformément à la loi d’orientation agricole du Mali, au moins 10% des bénéficiaires directs du Projet seront des femmes et elles auront accès aux aménagements. Aux habitants de Simona, je voudrais préciser que ces ouvrages sont les vôtres. C’est à vous d’en prendre soin », a-t-il conclu.

En somme, la mise en œuvre du Projet est assurée par la Direction Nationale du Génie Rural (DNGR) à travers son unité d’exécution IPPRO à Sikasso, en étroite collaboration avec le Projet Chaine de Valeur Céréale et les services techniques concernés.

C’est pourquoi, en fin de compte le ministre de l’Agriculture, Dr Nango Dembélé, a exhorté les autorités régionales et l’ensemble des acteurs impliqués à une mise en œuvre efficace du Projet en vue de l’atteinte des objectifs assignés.

La cérémonie de lancement de cet important Projet dans le cercle de Yorosso a pris fin par la pose de la pierre du barrage de Simona. Très content de cet acte, le chef de village de la localité offert un gros bélier au ministre l’agriculture.

ADO