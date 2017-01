Le ministre de l’Energie et de l’ Eau, Malick Alhousseini a procédé hier 13 janvier 2017 à l’ inauguration de la nouvelle unité d’ assemblage d’équipements solaires de Solektra Solar Academy sise à la zone industrielle de Bamako.

– Maliweb.net –A l’occasion, la star de la musique RNB américano-sénégalais, Akon, cofondateur de Solektra avec Samba Bathily, PDG de Sokeltra International et Thomas Samuel, PDG de Sunna Design, étaient tous présents à cette cérémonie d’inauguration présidée par le ministre de l’Energie et de l’Eau en présence d’autres personnalités. Comme expliqué par Samba Bathily, PDG et fondateur de la société, Sokeltra International, la firme internationale travaille en vue de faciliter aux populations l’accès à l’énergie tout en prenant en compte la protection de l’environnement. A ses dires cette nouvelle unité d’assemblage sera génératrice d’emplois et source de transferts de technologie. Aussi dressant le bilan de leurs activités, le PDG de Sokeltra International dira, que sa société a déjà procédé à l’installation de 100000 lampadaires dans 16 pays africains et au Mali, Sokeltra est lancée dans l’ installation de 1500 lampadaires dans la région de Mopti .Une initiative saluée par le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini qui dira : « La mise en service de cette unité cadre parfaitement avec l’ambition de son excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, président de la République. En effet, le programme d’urgences sociales du gouvernement du Mali pour la période 2017-2020 ambitionne de relever le taux d’accès à l’énergie grâce à un vaste programme d’implantation de centrales d’énergie solaire et de centrales hybrides, dans le cadre du partenariat public privé. ». Selon le ministre Malick Alhousseini, la société Solektra avec sa production annuelle de 30000 panneaux solaires, cadre bien avec sa politique énergétique instruite par le président de la République. Sans compter que la réalisation de cette unité de production de panneaux solaires va permettre de produire une énergie propre sans dégagement de carbone , de diminuer les importations en hydrocarbures , de sécuriser les villes à travers l’ éclairage public mais également améliorer le taux d’accès à l’ électricité par le développement de nouvelles centrales solaires. La société Solektra International va certainement contribuer à l’accès à l’énergie pour tous avec une technologie qui préserve l’environnement et impliquer les Etats sur la dividende des prix de l’énergie sur le marché comme souhaité par le PDG Bathily lors de son intervention.

Khadydiatou Sanogo /Maliweb.net