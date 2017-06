Le torchon brĂ»le dĂ©sormais entre le chef de brigade du bureau 200 des douanes, Kalilou Niang, et certains de ses Ă©lĂ©ments. Ils ne parlent plus le mĂŞme langage. Ses collaborateurs lui reprochent surtout d’installer une sorte de favoritisme et de clanisme autour de lui. “Il nous traite comme des esclaves. Gare Ă celui qui croise le chemin de Kalilou, c’est alors injures, menaces et autres insanitĂ©s dont ne se prive point celui dont la fonction doit appeler respect et courtoisie. Atterri au Bureau 200 des Douanes sis Ă Bougouba Ă la faveur des dernières mutations, Kalilou Niang se comporte en demi-dieu intraitable dans l’enceinte du bureau. Tous ceux qui ne le caressent pas par le sens du poil sont combattus, exclus et menacĂ©s de mutation. Il s’est mĂŞme permis par le passĂ© de porter sa main sur ces collègues. Le sieur Niang se vante de ses excellents rapports avec le DG Coulibaly, ce dont beaucoup doutent, vu toutes les innovations de ce dernier pour amĂ©liorer nos conditions de travail” tĂ©moigne un douanier, qui dit ĂŞtre victime de ses brimades.

Pour un autre, il est toujours nostalgique du moment oĂą un de ses frères Ă©tait ministre de la RĂ©publique : “Le problème, chez nous, c’est notre chef. Il ne nous donne pas envie de travailler. Il a crĂ©Ă© un climat dĂ©lĂ©tère entre les agents, au moment oĂą les autoritĂ©s de la douane tentent de relever l’image du service dans l’atteinte des objectifs fixĂ©s. Mais ceux qui connaissent le fond du problème affirment qu’il veut amener ses propres agents dans le but de faire l’affaire d’une grosse sociĂ©tĂ© de vente d’automobile. Ainsi, tous ceux qui ne sont pas disposĂ©s Ă jouer son jeu deviennent des cibles pour le chef de brigade. Beaucoup d’agents au bureau 200 ne comptent pas se laisser faire. Ils comptent user de leur droit de fonctionnaires maliens pour faire cesser ces pratiques honteuses de M. Niang” a renchĂ©ri, très en colère, un autre douanier du bureau 200.

                                       K.THERA