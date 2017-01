C’est au cours d’une cérémonie modeste mais pleine de signification que le directeur général sortant des douanes, Modibo Kane Kéïta (il a été admis à la retraite depuis le 1er janvier 2017) a officiellement passé le flambeau au nouveau patron, l’Inspecteur général Aly Coulibaly. Pour relever le défi de la mobilisation des recettes, Aly Coulibaly a fait appel au désormais colonel-major Soungalo Dembélé, qui fut le patron du Bureau des recettes sous Modibo Kane, pour le seconder. D’ores et déjà, Modibo Kane reconnait les atouts de son successeur pour relever ce défi.

C’est lors du Conseil des ministres du 28 décembre 2016 que l’Inspecteur général Aly Coulibaly a été nommé à la tête de la Direction générale des douanes. Il succède donc à l’Inspecteur général Modibo Kane Kéïta, admis à faire valoir ses droits à la retraite, depuis le 1er janvier 2017, après des décennies de loyaux services rendus à l’administration douanière. La cérémonie de passation officielle de service s’est déroulée, le 11 janvier dernier, dans la cour de la Direction générale des douanes à Faladiè. En plus du directeur sortant, Modibo Kane et du nouveau directeur, Aly Coulibaly, on notait la présence de la grande famille des douanes ainsi que des partenaires, notamment des opérateurs économiques et des responsables de bureaux de transit. Ils étaient tous là pour souhaiter la bienvenue au nouveau patron Aly Coulibaly.

Le directeur sortant était visiblement très heureux de remettre le flambeau à son successeur. “Après des années passées à servir notre administration, j’estime qu’il est temps pour moi de passer le flambeau et de permettre à un autre serviteur, plus jeune, de prendre soin de guider l’administration des douanes. La personne choisie pour occuper cette fonction, l’Inspecteur général Aly Coulibaly, est un homme compétent, loyal et rigoureux. Monsieur le Directeur, vous pouvez compter sur mon soutien dans la prochaine bataille car le combat que vous mènerez a été le mien durant toutes ces années: faire de notre administration, une administration dynamique qui croit en l’avenir” a déclaré Modibo Kane Kéïta. Avant de préciser : “Cette fonction vous sied à merveille, vous avez le goût du pragmatisme et de l’efficacité, votre pragmatisme et votre adaptation permanente aux changements sont exemplaires. Grâce à vos compétences, votre ouverture d’esprit et votre dynamisme, vous marquerez cette administration, j’en suis persuadé, de votre encre indélébile et la façonnerez de la plus belle des manières, malgré les nombreuses difficultés liées à l’exercice d’une telle mission. Je me sens donc confiant en vous remettant le flambeau. Je profite pour exprimer toute ma reconnaissance aux hautes autorités du pays pour la confiance et l’honneur faits à ma modeste personne en me confiant les rênes de cette importante administration. La tâche était ardue, les défis nombreux et exaltants, mais la volonté inébranlable. J’avoue que sans vous, j’aurais eu du mal à mener à bien ces objectifs et nos concitoyens voient aujourd’hui notre administration avec un regard nouveau”. Parole du directeur général sortant.

Notons que cette cérémonie de passation de service a été marquée d’abord par la lecture du décret de nomination du nouveau directeur général Aly Coulibaly ainsi que la revue de la troupe et le défilé militaire, à travers une ambiance cordiale et festive.

En tout cas, le nouveau directeur général des douanes est désormais prêt à relever le défi. Il s’agit de mieux faire que son prédécesseur en termes de recettes douanières. On sait que le nouveau patron doit mobiliser en moyenne 48 milliards de Fcfa par mois. Cela afin d’atteindre l’objectif de 585 milliards Fcfa par an. On sait que Modibo Kane Kéïta a pu faire de son mieux en mobilisant chaque mois près de 45 milliards Fcfa. Une grande première dans les annales de l’administration douanière.

Il est nécessaire de préciser que l’Inspecteur général Aly Coulibaly a fait confiance à Soungalo Dembélé en le nommant directeur général adjoint. Cadre intègre réputé grand bosseur, ce dernier occupait le poste de chef du Bureau des recettes. Il a été aussi directeur général adjoint de la Direction régionale de Sikasso avant d’être directeur adjoint des recettes. Avec son nouveau poste de directeur général adjoint, le lieutenant-colonel Soungalo Dembélé devient du coup colonel-major.

Qui est l’Inspecteur général Aly Coulibaly ?

Le nouveau patron des douanes maliennes est né le 10 janvier 1957, à Banfora, au Burkina Faso. Après ses études primaires à l’Ecole fondamentale de Niaréla et de l’Opam, Aly Coulibaly a poursuivi ses études secondaires au Lycée de Badala où il a décroché son baccalauréat série sciences biologiques en juin 1979. Ensuite, il fut orienté à l’Ecole nationale d’administration (Ena) pour y décrocher son diplôme de maitrise en sciences économiques avec la mention bien. L’Inspecteur général Aly Coulibaly est un véritable cadre de la douane pour avoir blanchi sous le harnais en y occupant successivement plusieurs postes de responsabilités. C’est en 1986 qu’il a commencé sa carrière en tant que chef du Bureau des douanes à Tessalit puis à Diboly, Kita, Zégoua avant d’être chef de la Section des frontières à la Sous-direction des enquêtes douanières au niveau de la Direction générale des douanes. Ensuite, il fut nommé chef de la Division des relations des relations internationales à la Direction avant d’être affecté à Sikasso comme directeur régional.

Le nouveau patron des douanes a également servi à la Délégation générale de l’intégration africaine comme chef de département chargé des questions commerciales, douanières et fiscales. Cette structure est rattachée à la Primature et au département de l’Intégration africaine. Il fut chef du Programme de développement informatique de la Direction générale puis chef du Bureau du guichet unique pour le dédouanement des véhicules dans la région de Koulikoro et le district de Bamako, chef du Bureau des exonérations douanières et des Maliens de l’Extérieur, sous-directeur des recettes et études, directeur général adjoint des douanes et chef du Bureau du contrôle interne. Jusqu’à sa nomination, Aly Coulibaly occupait le poste de directeur général adjoint.

Pour se perfectionner, le nouveau directeur général a participé à plusieurs stages de formation, notamment à l’Ecole nationale des brigades des douanes de La Rochelle et de Neuilly sur Seine en France. Il a pris part aussi au stage de formation des officiers supérieurs des douanes de l’Ecole nationale des brigades de La Rochelle et de Neuilly sur Seine.

L’Inspecteur général Aly Coulibaly a également représenté le Mali dans plusieurs rencontres internationales, notamment à la réunion du Comité des experts chargés de l’agrément des produits et entreprises à taxation préférentielle communautaire de l’Uemoa à Ouaga, à la réunion de la Commission du commerce, des douanes, de la fiscalité, de la statistique, de la monnaie et des paiements de la Cedeao à Abuja, au Nigeria et la réunion sur le Programme de partenariat du Millénaire pour le Renouveau de l’Afrique toujours à Abuja. Sans oublier sa participation à plusieurs réunions bilatérales entre le Mali et les partenaires au développement.

Il parle le français, l’anglais et bien sûr le bamanan. Il est aussi membre du Lions’ Club.

