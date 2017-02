Welcome! Log into your account

Mais nonobstant le ralentissement, les DGD sous la direction de Aly Coulibaly, a pu établir un nouveau record de mobilisation de recettes en janvier. Selon nos sources, les recettes qui sont en nette augmentation depuis janvier 2015, n’avait atteint un tel niveau de réalisation en janvier. Qui oscillaient autour de 42 milliards de Fcfa à la même époque en 2016. Elles confirment non seulement l’élan amorcé depuis un certain temps, mais la bonne maitrise de l’appareil de commandement de la DGD, dont occupait le fauteuil d’adjoint jusqu’à sa confirmation au poste de DG, le 28 décembre 2016 en remplacement de Modibo Kane Kéïta, qui a été appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Comme pour dire que la relève est bien assurée. Il n’y a donc plus de doute sur la possibilité de mobilisation des 585 milliards de Fcfa de recettes au 31 décembre 2017 par Aly Coulibaly et son équipe.

Les premiers chiffres du nouveau directeur général des Douanes du Mali, l’inspecteur général Aly Coulibaly et son équipe sont tombés, le 02 février dernier, conformément au mois douanier. Qui boucle tous les derniers jours du mois lunaire à minuit. Ils s’élèvent à 46,314 milliards de Fcfa. Qui se décomposent comme suivant : 16,077 milliards de Fcfa pour les recettes des produits pétroliers et 30,6 milliards de Fcfa de marchandises physiques. Le coup d’essai devient donc un coup de maître. Car, habituellement les recettes en janvier ont tous les temps été timides à l’instar de la nature du mois, un début d’année. Selon des sources douanières, le mois de janvier se caractérise par une certaine morosité de l’activité économique. C’est la période où les entreprises sont occupées à élaborer leur budget de fonctionnement de la nouvelle année. C’est aussi le moment des grandes réflexions stratégiques sur les perspectives de l’activité économique en vue de se faire des idées sur les grandes tendances macroéconomiques. Le fléchissement de l’activité économique impacte négativement sur les consommations des ménages.

