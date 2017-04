Jusqu’à preuve du contraire, tout se passe normalement dans les rangs des Agents de Douanes du Mali. Affectueusement appelés Soldats de l’économie nationale, ils n’entendent pas se laisser distraire par des campagnes tendancieuses. Sous la houlette de la Section Syndicale, Femmes et hommes, de Diboli à Koury, Bamako à Sévaré, en passant par Ségou, Zégoua, sans oublier Kati, Kourémalé, ont toujours opté pour le dialogue, les négociations franches et sincères, pour se faire entendre. En témoigne une récente rencontre entre Syndicalistes et agents sur les problèmes de l’heure. Des problèmes pris à bras par la Section syndicale dirigée par Yacouba Katilé. Lire le communiqué ci-dessous.

Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM)

Section Syndicale des Douanes

Communiqué

La Section Syndicale des Douanes qui a opté pour le dialogue social comme forme et moyen d’actions, et qui a récemment fait le tour des régions du pays où les problèmes ont fait l’objet d’une revue assortie de solutions concertées avec l’Administration :

– Dément catégoriquement les informations tendant à faire croire en l’exécution en cours d’une grève dans les services des Douanes ;

– Invite tous les agents à tous les postes à travailler dans la sérénité, et à dénoncer les actes et incitations malveillantes et leurs auteurs.

Fait à Bamako, 05 avril 2017

Le Bureau exécutif

Le Secrétaire général

Yacouba Katilé

Chevalier de l’Ordre National