Au sein des Douanes du Mali, il existe une méchanceté qu’on ne trouve nulle part (on fait fi des missiles africaines et autres pratiques malsaines). Depuis quelques semaines, on distille des informations erronées sur la gestion du tout nouveau DG, Aly Coulibaly, lequel réussit pourtant les objectifs que le gouvernement lui a assignés. Des collègues à lui, mécontents de sa promotion multiplient les complots afin de le déstabiliser. C’est ainsi qu’un syndicat mort-né des Douanes des années 1990, dirigé par un certain Moussa Gaoussou Sissoko, est mis à contribution pour les besoins de la cause. Des opérateurs économiques, notamment des pétroliers ont été approchés pour jouer une partition dans cette déstabilisation. Le richissime Seydou Bathily dit Lôh ne dira pas le contraire. En tout cas, des noms comme Nouhoum Sadia Camara de la CENTIF, Amadou Konaté de la direction administrative et financière et bien d’autres sont cités pour être les têtes de pont de cette démarche déstabilisatrice.

Nous y reviendrons

CTÂ