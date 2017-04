Hier jeudi 6 avril, certains médias de la place ont relayé des informations selon lesquelles, des douaniers seraient en train de se préparer pour déposer un préavis de grève illimitée. Et cela sans préciser le motif et la date de démarrage de ladite grève. Mais après vérifications auprès des responsables du syndicat des douanes, on nous informe qu’il n’a jamais été question de grève à la douane. Et le syndicat se désolidarise complètement de cette idée. Et au moment où nous mettions sous presse cette information, le syndicat des douanes se préparait même à passer un communiqué au JT de 20 heures pour couper court aux folles rumeurs. Alors, à qui profite cette intoxication qui ne dit pas son nom? Des individus tapis dans l’ombre seraient-ils jaloux des bonnes performances acquises par le nouveau Directeur Général des Douanes Aly Coulibaly ?

La Rédaction