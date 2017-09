Le directeur général des Douanes, l’Inspecteur général Aly Coulibaly, est désormais engagé et déterminé pour atteindre l’objectif des recettes douanières fixé par le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, pour l’exercice en cours. Il s’agit bien de mobiliser 585 milliards de nos francs au 31 décembre 2017.

Au rythme où vont les choses, on peut dire sans risque de se tromper que ce résultat sera atteint. Après avoir versé plus de 98 milliards Fcfa au Trésor Public en deux mois (juin-juillet) la Douane malienne vient encore de parler d’elle en termes de mobilisation de recettes. Plus de 50 milliards Fcfa, c’est le montant que l’Administration douanière a versé au Trésor Public pour le mois derniet. Cela a été rendu possible grâce à la gestion managériale que le directeur général Aly Coulibaly a pu mettre en place depuis son arrivée en janvier 2017. Et surtout, c’est le fruit de la détermination et de l’engagement de ses éléments. Comme disait l’autre, l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Cette stratégie a très bien marché. Personne ne peut contester les différents changements apportés depuis son installation.

Comme disait de nombreux observateurs avertis de l’économie malienne, le ministre Boubou Cissé ne s’est pas trompé sur le choix de l’Inspecteur général Aly Coulibaly pour succéder à Modibo Kane Kéïta, admis à la retraite le 31 décembre 2016. Aujourd’hui, Aly Coulibaly est en passe même de dépasser ce dernier en termes de performances. D’où le satisfecit des plus hautes autorités.

Si les recettes douanières étaient 337,8 milliards Fcfa en 2013, force est de reconnaitre que l’Administration douanière n’est pas très loin du double de ce résultat. Il faut 585 milliards Fcfa au 31 décembre 2017.

En tout cas, ces derniers résultats annoncent d’ores et déjà de bonnes performances pour l’année 2018. Déjà, un document de politique de mobilisation des recettes pour 2018 est en gestation. Il s’agira maintenant de recueillir l’avis des partenaires comme le Fmi et la Banque mondiale.

AB HAÏDARA