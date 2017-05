Au Mali, nombreux sont les travailleurs qui disparaissent sans que leur mérite ne soit reconnu comme il se doit de leur vivant. Et c’est à leur mort qu’ils sont décorés à titre posthume. L’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Mali (APBEF) entend rompre avec cela. C’est dans ce cadre que depuis deux ans, elle a décidé de célébrer les vivants afin de stimuler la saine émulation pour pousser les acteurs économiques, politiques et administratifs à se surpasser au profit de leurs concitoyens. Cette année, elle a décidé de récompenser les efforts des gabelous à travers leur Directeur Général, l’Inspecteur Général Aly Coulibaly pour son management qui a produit déjà des résultats. L’heureuse nouvelle est tombée lors de la traditionnelle soirée de gala qui clôture les journées des banques, intitulé « la Nuit du Banquier ».

A cette occasion, 46 médailles ont été décernées aux hommes et aux femmes qui ont rendu service à la nation et qui ont contribué au développement du système financier malien.

Les activités de la 7ème édition de la journée des banques et établissements financiers du Mali, organisées par l’APBEF, se sont terminées en beauté au MAEVA PALACE situé à la zone ACI 2000 le samedi 13 mai dernier. En plus d’Aly Coulibaly, plusieurs autres personnalités politiques et administratives, des opérateurs économiques, des hommes de média et de la société civile ont été honorés par des distinctions. Par ce geste, les professionnels des banques entendent reconnaitre le mérite de ces hommes et femmes qui, par leurs actions ont rendu service à la nation et contribué au développement du système financier malien.

C’est le ministre dela Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé, Konimba Sidibé et le président de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Mali, Moussa Alassane Diall qui ont procédé à la remise des distinctions.

En effet, Aly Coulibaly, Directeur Général des douanes est un cadre dont le leadership ne souffre d’aucune contestation. Homme de très grande valeur dans la connaissance de l’Administration, il a gravi tous les échelons dans le corps des Inspecteurs jusqu’à atteindre le grade d’Inspecteur Général du fait de sa nomination comme Directeur Général. Depuis son arrivée à la tête de cette grosse machine, la barre des recettes mensuelles est en hausse constante dans un contexte de morosité économique. Une prouesse à saluer. Car, même le ministre des Finances ne s’attendait pas à un tel résultat au niveau des Douanes. C’est ce travail collégial qui a été salué à sa juste valeur par les banquiers qui savent mieux apprécier que quiconque, les performances des administrations fiscales car ils sont les bras financiers des opérateurs économiques.

Sidima Dienta, Directeur Général des Impôts a aussi été honoré de même que Sidi Al Moctar de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique et Sidiki Traoré, Directeur Général du Budget. Ces récipiendaires de l’administration de recettes de l’Etat ont reçu leurs distinctions du ministre de la Promotion des Investissements et du Secteur Privé,Koninba Sidibé. Les trois étant absents pour raisons professionnelles, leurs distinctions ont été récupérées par les représentants. Notons qu’à l’invitation du Microsoft, ces directeurs généraux participent à un atelier d’échanges sur de nouveaux logiciels de travail à Bruxelles en Belgique.

Moussa Sékou Diaby