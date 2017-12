Ces six derniers mois, les douanes maliennes ont réalisé des recettes record. C’est à juste titre qu’elles figurent à la première place des services de l’assiette dans le classement “Les Clés de la performance“.

A l’issue d’un sondage initié par l’agence de communication globale “Miroir Média”, 15 entreprises nationales et internationales exerçant au Mali ont été retenues.

Au nombre de celles-ci, les douances maliennes figurent en première ligne dans le secteur des services de l’assiette. Le processus constitue à poser des questions simples et pratiques aux usagers.

D’abord, les entreprises ont été classées par catégories et secteurs d’activités. A cet effet, ils répondent aux critères édictés en la matière dans la transparence et la stricte confidentialité.

Le constat est que beaucoup de nos interlocuteurs connaissent les douanes maliennes. Et 60 % des personnes interrogées les ont citées. Les arguments sont basés sur les données publiées dans la presse qui diffuse régulièrement et fidèlement la teneur des rapports trimestriels et annuels de la direction générale des douanes et rendus publics par le gouvernement malien. Et 57 % des sondés croient en la vérité des chiffres. Ces bons résultats témoignent du leadership et du management du directeur général des douanes Aly Coulibaly.

Le sondage s’est déroulé en trois phases, c’est-à-dire sur neuf mois. Il a débuté le 9 janvier 2017 et a pris fin le 29 septembre 2017.

Pour couronner le sondage, une remise de trophée a été organisée en présence des lauréats.

Abdoul Latif

Commentaires via Facebook :