Le samedi 8 juillet 2017, le syndicat National des Travailleurs des Douanes a animé une conférence de presse au siège de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM).Le but de cette conference était de faire savoir aux journalistes l’existence d’un second Syndicat des Douanes, elle était animée par son secrétaire général, Moussa Gaoussou Sissoko en présence de plusieurs membres.

Dans son discours M. Sissoko dira que l’objectif de cette conférence est de montrer à l’opinion publique nationale et internationale, que contrairement ce qu’évoquent certaines personnes, il existe un second syndicat du nom du Syndicat National des Travailleurs des Douanes (SNTD).

Il ajoute que le SNTD a été autorisé par l’acte de conformité du 9 mars 2017 du Tribunal de première instance de la commune VI et reconnu par les hautes autorités du pays et la Direction Générale des Douanes. Il est affilié à la fédération Nationale des Travailleurs des Administrations des Finances (FNATAF) qui est aussi affiliée à la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM), et que son existence ne souffre d’aucun doute .

Selon son secrétaire général, depuis l’acquisition de son acte de conformité, le SNTD veut lutter contre l’injustice, l’exclusion, le népotisme et la gabegie, dans leurs revendications. Il met en priorité l’amélioration des conditions de salaire des douaniers. « Car les douaniers étant des soldats de l’économie sont les plus mal payés de la République » déplore-t-il.

Il notera que c’est dans cette optique qu’un cahier de doléances comportant 10 points de revendications fut élaboré. Ces points sont les suivants : l’instauration d’un statut autonome de l’administration des douanes, l’application immédiate du plan de carriere des travailleurs des douanes , le perfectionnement des cadres de l’administration douaniere pour un développement du capital humain, la relecture des différents actes administratifs portant primes et indemnités octroyées aux travailleurs de l’administration douaniere en vue de leur rehaussement. Et les cinq autres points concernent des mesures de protection des agents des douanes dans l’exercice de leur fonction, le relèvement du niveau de la prime de fonction à 50%, l’uniformisation des primes de saisie du contentieux par rapport au taux de la sous région, soit 50% , éviter des mutations des agents pendant l’année scolaire , l’implication du Syndicat National des Travailleurs des Douanes dans la gestion de l’administration douanière, et enfin respect des impositions du decret fixant la durée du séjour dans les postes d’emploi.

Que ce cahier de doléances a été remis au Directeur Général des Douanes avec ampliation au ministre de l’Economie et des Finances, à la CSTM, à la section Syndicale des Douanes et à l’UNTM, a précisé le secrétaire Général du SNTD.

Par Fatoumata Coulibaly(Stagiaire)