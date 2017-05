Après un audit de conformité effectué par le Bureau Véritas et Imacert, la société Pari Mutuel Urbain du Mali (PMU-MALI) fut certifié ISO2007 et aux standards de contrôle de sécurité de la WLA (World Lottery Association). La remise de ces deux certificats a occasionné un cocktail dinatoire, entre le PMU-Mali, représenté par son directeur général adjoint, M.Kafogo Coulibaly et ses partenaires en présence de nombreuses personnalités. C’était le jeudi, 18 mai 2017à l’hôtel Laïco ‘’Amitié’’.

L’aboutissement d’un travail voulu et engagé par Monsieur Arouna Modibo Touré, ancien PDG du PMU-Mali et actuel Ministre de l’Economie Numérique et de la Communication. Voilà d’un trait le maître mot de cette cérémonie, annoncé par le DGA du PMU-Mali, dès l’entame de son discours. Pour M. Kafogo Coulibaly, l’occasion est opportune pour adresser une motion spéciale à Arouna Modibo Touré (pour avoir pris l’initiative de ce projet de double certification). « Sans son implication nous ne serons pas là aujourd’hui », a-t-il déclaré du haut du pupitre de cette cérémonie. Avant d’associer à cette motion spéciale de l’emblématique ancien PDG du PMU-Mali, Mme Coumba Traoré et l’ensemble du personnel du PMU-Mali pour leur implication dans la réussite de ce projet.

Le PMU-MALI désormais au firmament des normes de sécurité !

Ces deux certifications au-delà de leur valeur, sans conteste de gestion de risques en matière de sécurité de l’information, propulse le PMU-Mali dans le cercle restreint des sociétés répondant aux critères internationaux de l’intégrité des opérations de loteries. Pour preuve, si la certification ‘’ISO 27001’’ est une norme internationale qui décrit les exigences pour la mise en place d’un système de management de la sécurité de l’information, les standards de contrôle de sécurité (SCS-WLA) sont conçus pour aider toutes les loteries du monde à obtenir un niveau de contrôle de sécurité selon les meilleures pratiques afin de permettre une fiabilité accrue de l’intégrité des opérations de loteries.

Cette démarche de la direction du PMU-Mali dans l’acquisition de ces deux certifications ne relève pas du fruit du hasard. Elle est la traduction de sa volonté de mettre cette société à l’abri de tout risque.

« Le secteur des jeux en général et des loteries en particulier est générateur de risque dont la réalisation peut entrainer de conséquences néfastes et désastreuses pour l’entreprise et pour la société en général » explique M. Kafogo Coulibaly . Et de préciser que ces certifications permettent à une loterie de maitriser les risques pesant sur son activité, de gagner la confiance des joueurs et d’instaurer un climat de confiance avec ses partenaires extérieurs.

Faut-il le rappeler, sous l’impulsion de l’ancien PDG du PMU-Mali, Arouna Modibo Touré, ce projet de double certification a débuté en juillet 2016 et en février 2017 le PMU-Mali fut certifié après un audit de conformité effectuée par le Bureau Veritas et Imacert.

Evoluant désormais sous un système de management de la sécurité de l’information (SMSI) et de la double certification, la société historique des jeux du Mali dispose entre autres avantages : l’application des bonnes pratiques de sécurité en son sein par le personnel, la maitrise des risques liés à la sécurité de l’information, l’adhésion à la World Lottery Association (WLA),l’instauration d’un climat de confiance avec les partenaires extérieures et la conformité aux normes ISO 27001 et WLA-SCS.

Par Fatoumata COULIBALY (stagiaire)Â

Â