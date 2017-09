La fiscalité est une dimension essentielle de l’activité économique et de la politique budgétaire et de développement d’un Etat. A cet égard, la connaissance de la politique fiscale et son acceptation contribuent fortement à son application et à la performance des services économiques. L’analyse de la politique fiscale malienne fait ressortir plusieurs types d’impôts se rapportant aux recettes intérieures. Ce sont, entre autres, les impôts directs, les impôts indirects, les droits d’enregistrement et de timbre, les droits de conservation foncière. Dans ce dossier consacré au mémo fiscal du Mali en date du 18 décembre 2015, nous vous proposons une étude sur certains aspects de la fiscalité interne de droit commun, la fiscalité de porte et le calendrier indicatif des obligations fiscales de droit commun. Des impôts qui, toutefois, s’ils étaient correctement recouvrés pourraient, en grande partie contribuer à l’équilibre des dépenses publiques et même au développement du Mali.

En ce qui concerne les impĂ´ts directs et sur les revenus salariaux, indiquons qu’il y a l’impĂ´t sur les traitements et salaires qui est fonction du montant du salaire et des avantages dont bĂ©nĂ©ficie le travailleur, de sa situation matrimoniale et du nombre d’enfants qu’il a Ă sa charge. Dans l’ITS, nous avons la contribution forfaitaire de 3,5% Ă la charge de l’employeur sur le salaire brut. La taxe emploi-jeunes de 2% Ă la charge de l’employeur sur le salaire brut et la valeur des avantages en nature et en espèces. A ceux-ci, il faut ajouter la taxe de formation professionnelle qui est de 2 % toujours Ă la charge de l’employeur sur le salaire brut et la valeur des avantages en nature et en espèces. La taxe de logement qui est de 1 % Ă la charge de l’employeur sur le salaire brut et la valeur des avantages en nature et en espèces.

En ce qui concerne les revenus non salariaux, nous avons l’impĂ´t sur les sociĂ©tĂ©s avec 30% de bĂ©nĂ©fice imposable. L’impĂ´t du minimum forfaitaire de 1 % sur le chiffre d’affaires annuel en cas de perte. Quant Ă la retenue Ă la source, qui est de 15%, elle est opĂ©rĂ©e sur le montant hors TVA de toute rĂ©munĂ©ration et est versĂ©e Ă un prestataire de service local qui n’est pas fiscalement immatriculĂ© ou un Ă©tranger ne disposant pas d’un domicile stable au Mali. FixĂ© Ă 12 %, l’impĂ´t sur les revenus fonciers est opĂ©rĂ© sur les loyers supĂ©rieurs Ă 100 000 FCFA, hors TVA par mois et qui sont versĂ©s Ă des propriĂ©taires dont les immeubles ne sont pas inscrits dans leur bilan. Pour l’impĂ´t sur les revenus de valeurs mobilières, il est Ă prĂ©lever Ă la source au taux de 10% sur les dividendes rĂ©gulièrement distribuĂ©s. Il est rĂ©duit Ă 7% lorsque les dividendes distribuĂ©s par les sociĂ©tĂ©s cotĂ©es en bourse agrĂ©Ă©es par le Conseil RĂ©gional de l’Epargne Publique et des MarchĂ©s Financiers. Il peut ĂŞtre aussi de 6%, 9%, 13%, 15% et 18% sur les indemnitĂ©s d’administrateurs et les bĂ©nĂ©fices rĂ©putĂ©s distribuĂ©s ou dissimulĂ©s. Sur ce type d’impĂ´t, Ă savoir les revenus non salariaux, le monde agricole n’est pas oubliĂ©. Nous avons l’impĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices agricoles fixĂ© Ă 10% sur les avantages des exploitations agricoles. La taxe foncière, très peu imposĂ©e, ou pas au Mali, est fixĂ©e Ă 3% et est opĂ©rĂ©e sur la valeur locative annuelle des immeubles bâtis, tels que les maisons, les fabriques, les manufactures, les usines et toutes autres installations commerciales ou industrielles assimilĂ©es Ă des constructions, Ă l’exception de ceux qui en sont expressĂ©ment exonĂ©rĂ©s. Le prĂ©compte de 1,5% au titre de l’ImpĂ´t sur les bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux est applicable aux fournitures de biens et de services dont le prix est payĂ© par le TrĂ©sor public.

 La contribution des patentes

Elle se compose de la patente professionnelle et celle sur les marchĂ©s publics. Ainsi, la patente professionnelle comprend : un droit fixe dont le montant est fixĂ© dans un barème en fonction du secteur d’activitĂ©, du montant du chiffre d’affaires annuel et de la zone gĂ©ographique d’implantation. Il y a aussi un droit proportionnel de 10% de la valeur locative annuelle des locaux professionnels munis de leurs Ă©quipements fixĂ©s Ă perpĂ©tuelle demeure. Une cotisation Ă la chambre de commerce et d’industrie fixĂ©e Ă 10% du total du droit fixe et du droit proportionnel. La taxe de voirie est quant Ă elle fixĂ©e Ă 5 % du total du droit fixe et du droit proportionnel. En ce qui concerne la patente sur les marchĂ©s publics, elle est fixĂ©e Ă 2,5% du montant des encaissements annuels.

La contribution des licences

Elle est applicable aux Ă©tablissements qui se livrent Ă la vente en gros ou en dĂ©tail des boissons alcoolisĂ©es ou fermentĂ©es Ă consommer sur place ou Ă emporter suivant les forfaits qui suivent lorsqu’ils sont installĂ©s Ă Bamako. Cette contribution est de 150 000 FCFA par an pour les bars Ă l’intĂ©rieur d’une gare ou d’un aĂ©rodrome, cafĂ©s avec jeux divers ou terrasses, cafĂ©-restaurant. Elle est de 100 000 FCFA par an pour les cabarets, cafĂ©s sans jeux divers ou terrasse, cantine, wagon bar-restaurants ou restaurants sur bateau. Elle est Ă 50 000 F CFA/an pour les restaurants, cantines, cabarets, pensions bourgeoises ne livrant des boissons alcoolisĂ©es ou fermentĂ©es qu’Ă l’occasion des repas qui y sont servis, les commerces en gros ou en dĂ©tail de boissons alcoolisĂ©es ou fermentĂ©es Ă emporter, vente de boissons fermentĂ©es au petit dĂ©tail Ă consommer sur place. Pour les ventes de bière, de limonades gazeuses, d’alcool de menthe pharmaceutiques et de tous autres produits mĂ©dicamenteux ainsi que des boissons indigènes comme le dolo, l’hydromel et autres que le vin de palme Ă consommer sur place, cette contribution est de 25 000 FCFA/an.

Les impĂ´ts indirects

Ici, il s’agit de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e dont le taux rĂ©el est de 18% et peut ĂŞtre rĂ©duit Ă 5% sur le prix des matĂ©riels et produits informatiques ainsi que la production et l’utilisation des Ă©nergies renouvelables comme le solaire, l’éolienne et la biomasse.

Quant Ă l’impĂ´t spĂ©cial les taux varient d’un produit Ă un autre. Ainsi, il est de 12% sur les boissons non alcoolisĂ©es, 50% sur les boissons alcoolisĂ©es. Il est de 32 % sur les tabacs, cigares, cigarillos et cigarettes, 40% sur les armes et munitions. Les sachets en matière plastique sont taxĂ©s Ă 10%. Les marbres, les lingots d’or, et les vĂ©hicules de tourisme d’une puissance supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 13CV sont taxĂ©s Ă 5%. En ce qui concerne la taxe sur les activitĂ©s financières, son taux rĂ©el est de 17 % applicable aux produits qui se rattachent aux activitĂ©s bancaires et financières et au commerce de l’argent. Elle peut ĂŞtre rĂ©duite Ă 15% sur les intĂ©rĂŞts, commissions et frais perçus Ă l’occasion d’opĂ©rations finançant des ventes Ă l’exportation. Quant Ă la taxe intĂ©rieure sur les produits pĂ©troliers, elle est applicable sur les carburants, les lubrifiants et le gaz. Leurs taux sont fixĂ©s par arrĂŞtĂ© du ministre en charge des finances.

La contribution solidaritĂ© sur les billets d’avion est due sur les titres de transport aĂ©rien Ă©mis au Mali au forfait de 500 FCFA sur les billets en classe Ă©conomique Ă destination d’un pays membre de la CEDEAO. 2000 FCFA sur les billets en classe Ă©conomique Ă destination d’un pays situĂ© hors de la communautĂ©. 4000 FCFA sur les billets en classe affaire Ă destination d’un pays membre de cette communautĂ© et 7000 FCFA sur les billets en classe affaire Ă destination d’un pays situĂ© hors de la CEDEAO.

La taxe sur les contrats d’assurance, quant Ă elle, s’applique aux conventions d’assurance conclues avec un assureur malien ou Ă©tranger Ă©tabli au Mali ou sur un bien situĂ© au Mali ou sur une personne qui y est domiciliĂ©e. Le taux est de 4 % pour les contrats d’assurance contre les risques de la navigation aĂ©rienne, maritime, terrestre ou fluviale et 20% pour tous les autres contrats d’assurance.

Les droits fixes, Ă©lĂ©ments des droits d’enregistrement, sont applicables aux actes qui ne portent pas transmission de propriĂ©tĂ©, d’usufruit, de jouissance ou de partage de biens meubles ou immeubles, ou aux actes non assujettis Ă l’enregistrement mais qui sont volontairement prĂ©sentĂ©s Ă la formalitĂ©. Ils sont de 6 000 FCFA pour les actes de crĂ©ation, de prorogation, de fusion ou de dissolution de sociĂ©tĂ©s, d’augmentation de capital social, de cessions d’actions, de parts sociales, de parts d’intĂ©rĂŞts ou d’obligations. Ils sont Ă 12 500 F CFA pour les actes de cession, de subrogation, de rĂ©trocession et de rĂ©siliation des baux de biens de toute nature et les certificats de propriĂ©tĂ©.

Quant aux droits proportionnels, ils sont applicables aux actes qui portent transmission de propriĂ©tĂ©, d’usufruit, de jouissance ou de partage de biens meubles ou immeubles. Ils se situent Ă 15% pour les cessions de propriĂ©tĂ© ou d’usufruit de biens immeubles domaniaux. Ils sont ramenĂ©s Ă 7% pour les immeubles Ă usage d’habitation, les immeubles acquis en crĂ©dit-bail et aux fins d’exploitation et les immeubles acquis par les entreprises et inscrits Ă l’actif de leur bilan. Ils sont majorĂ©s Ă 20% pour la cession de fonds de commerce ou de clientèle. Ils sont de 3% de la valeur locative calculĂ©e sur la durĂ©e du bail pour les baux, sous-baux et prorogation de baux d’immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles et baux de biens domaniaux et 20% pour toute cession d’un droit Ă un bail ou du bĂ©nĂ©fice d’une promesse de bail. Les droits de timbre sont Ă©tablis sur tous les papiers destinĂ©s aux actes civils et judicaires et aux Ă©critures qui peuvent ĂŞtre produits en justice et y faire foi comme suit : 7 500 FCFA pour le visa de passeport Ă©tranger valable pour un aller et retour,

5 000 FCFA pour le visa de passeport Ă©tranger valable pour la sortie, 20 000 FCFA pour le visa d’entrĂ©e. Ils sont Ă 45 000 FCFA par trimestre ou 180 000 FCFA par an pour le visa de circulation Ă entrĂ©es et sorties multiples. 10000 FCFA par mois, 120000 FCFA par an pour la prorogation du visa de sĂ©jour et autres.

Pour les droits de la conservation foncière, ils sont perçus au profit du budget de l’Etat mais Ă©galement au titre des salaires des conservateurs de la propriĂ©tĂ© foncière et des greffiers des tribunaux de première instance lors de l’accomplissement des formalitĂ©s domaniales et foncières. Ils sont constituĂ©s de droits proportionnels de 1 % sur la valeur vĂ©nale de l’immeuble lors de son immatriculation aux livres fonciers et de 0,60% sur le montant des sommes Ă©noncĂ©es pour l’inscription au livre foncier d’un acte constitutif, translatif ou extinctif d’un droit rĂ©el et sur le montant d’une inscription de renouvellement reportĂ©e sur le livre foncier lors de l’immatriculation. Et, les droits fixes s’établissent Ă 500 FCF A pour chaque formule de copie du titre foncier et 250 FCFA pour chaque formule de certificat d’inscription.

 La fiscalité de porte

Les marchandises qui sont importĂ©es au Mali sont passibles de droits d’importation inscrits aux tarifs de la nomenclature douanière et qui comprennent des droits protecteurs qui frappent, selon l’origine, les marchandises qui sont mises Ă la consommation sur le territoire douanier. Quant aux droits fiscaux, ils sont applicables Ă toutes les marchandises mises Ă la consommation sur le territoire douanier du Mali quelle que soit leur origine ou leur provenance. Le tarif douanier comprend, les positions et sous-positions nationales de la nomenclature du système harmonisĂ© de dĂ©signation et de codification des marchandises basĂ©es sur la nomenclature tarifaire et statistique de l’UEMOA.

Quant aux quotitĂ©s des droits, aux positions et sous positions, ils sont appliquĂ©es Ă la valeur en douane qui est la valeur transactionnelle ou «valeur CAF» dĂ©finie Ă l’Article 3 du Règlement N° 05/99/CM/UEMOA du 06 AoĂ»t 1999 et par l’ArrĂŞtĂ© N° 02-25 89/MEF-SG du 31 DĂ©cembre 2002, comme Ă©tant «le prix effectivement payĂ© ou Ă payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour exportation » Ă destination du territoire de l’UEMOA.

Signalons qu’il existe un système de dĂ©termination de la valeur en douane appelĂ© «valeur de rĂ©fĂ©rence» qui est applicable aux produits non originaires de l’espace UEMOA et qui doit figurer sur la dĂ©claration en douane concurremment avec la valeur CAF. La valeur la plus Ă©levĂ©e servant alors d’assiette pour le calcul des droits et taxes de porte. Cette valeur de rĂ©fĂ©rence est fixĂ©e, pour chaque produit, par la Commission de l’UEMOA qui l’actualise tous les six mois.

 Des droits et taxes au cordon douanier

Ils comprennent les droits de douane dont le taux est fonction de la classification du produit concernĂ© dans le tableau de la Nomenclature douanière, la redevance statistique au taux de 1%, le prĂ©lèvement communautaire de solidaritĂ© au taux de 1 % qui n’est applicable qu’aux produits importĂ©s originaires de pays tiers Ă l’UEMOA. A ceux-ci, il faut ajouter le prĂ©lèvement communautaire au taux de 0,5 %, l’ImpĂ´t spĂ©cial sur certains produits dont le taux varie de 0% Ă 50% en rapport avec la nature du produit et la taxe sur la valeur ajoutĂ©e, au taux rĂ©el de 18% qui est rĂ©duit Ă 5% pour les matĂ©riels et produits informatiques ainsi que de production et d’utilisation des Ă©nergies renouvelables. Enfin, dans cette catĂ©gorie, nous avons des taxes Ă caractère temporaire destinĂ©es Ă protĂ©ger certains produits de l’espace UEMOA contre la concurrence extĂ©rieure ou Ă faire face Ă des Ă©vĂ©nements ponctuels comme la taxe dĂ©gressive de protection et la taxe conjoncturelle Ă l’importation dont les taux varient entre 2,5 % Ă 5 %.

 Dieudonné Tembely

 tembely@journalinfosept.com