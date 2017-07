Une centaine de personnes évoluant dans l’aviculture ont pris part hier à un atelier de formation initié par l’usine de production d’aliments bétails et volailles, le Grand moulin du Mali, connue sous la marque de Bunafama. La formation s’est déroulée sur les facteurs de réussite d’un élevage de poulets de chair.

Le Grand moulin du Mali a organisé mardi sa traditionnelle session de formation à l’endroit de ses clients. Cette année, la formation a concerné les aviculteurs qui étaient sur les facteurs de réussite d’un élevage de poulets de chair.

“Nous avons sollicitĂ© cette formation dans le but d’accompagner nos clients aviculteurs pendant tout le processus de l’élevage dans les fermes et recenser leurs prĂ©occupations et suggestions pour amĂ©liorer et adapter davantage nos services Ă leurs besoins”, a soulignĂ©, Abdoulaye KonatĂ©, directeur commercial des Grands moulins du Mali.

Il a ajoutĂ© que les Grand moulins du Mali sont une entreprise citoyenne qui place l’homme au premier rang de ses prĂ©occupations, “c’est dans cet esprit que nous voulons faire connaĂ®tre nos mĂ©thodes de travail”. “Nous sommes respectueux des procĂ©dures et production et nous sommes en phase de certification ISO 9001”, a affirmĂ© M. KonatĂ©.

La présente formation a été assurée par un technicien du géant français Innovation développement en nutrition animale (Idena).

Notons que les Grands moulins du Mali, créés en 2008, disposent d’une capacité de production de 100 000 tonnes par an et proposent une large gamme de produits complets et sécurisés destinés à tous les types d’animaux d’élevage.

M.D.