Dans le cadre de sa série de formation annuelle, la société les Grands Moulins du Mali (GMM) en partenariat avec la société française IDENA, experte pour des solutions innovantes en nutrition animale, a organisé le lundi 17 juillet 2017 au Conseil national du patronat du Mali un atelier de formation à l’intention de ses clients aviculteurs. C’était sur le thème : «facteurs de réussite d’un élevage de poulets de chair». La cérémonie d’ouverture, présidée par M. Abdoulaye Konaté, directeur commercial des GMM, s’est déroulée en présence des représentants de la DNPIA, de l’IER, de la FIFAM, des formateurs de l’IDENA. On notait aussi la présence d’une centaine de clients des GMM.

Pour le directeur commercial des GMM, le constat est que l’aviculture reste un secteur en expansion au Mali. Et, pour se rapprocher davantage de ses clients et former le maximum possible d’aviculteurs, la Société des grands Moulins a initié, depuis quatre ans, une série de formation. Pour M. Konaté, réservée, dans les années 1980-2000, aux retraités, l’aviculture est aujourd’hui un secteur qui peut servir les jeunes sortant des universités et des écoles professionnelles. Ainsi, beaucoup ayant compris la rentabilité du secteur, on constate chaque année l’ouverture d’une trentaine de fermes autour de Bamako. Et, la société Grands moulins du Mali, producteurs d’aliments sécurisés de volaille et de bétail, sont selon son directeur commercial, dans l’obligation d’accompagner, surtout les clients pour qu’ils comprennent tout sur l’élevage et ce qu’il faut pour réussir dans ce secteur. Parce que, dit-il, «très souvent, on met en faute les producteurs d’aliments alors que le problème vient de la gestion de la ferme». D’où cette formation pour conscientiser les fermiers et les faire comprendre que, le plus important reste l’état de salubrité au niveau des fermes.

Le directeur commercial indiquera en outre que cet atelier de formation organisé à l’intention des aviculteurs maliens en partenariat avec la société française IDENA fait suite à plusieurs échanges avec les aviculteurs, notamment la fédération des aviculteurs. C’est à l’issue de ces échanges, dit-il, que la Direction Générale des Grands Moulins du Mali et ses partenaires ont décidé d’accompagner les aviculteurs en organisant un atelier de formation, avec comme thème : «facteurs de réussite d’un élevage de poulets de chairs».

Notons qu’au cours de l’atelier de formation, les aviculteurs se sont familiarisés avec les meilleures techniques d’utilisation des différents types d’aliments volaille proposés par les Grands Moulins du Mali. Il s’agit entre autres de pré-starter pour les volailles de 0 à 7 jours, l’aliment de démarrage, la chair finition, le noyau Tonoba, la poulette future pondeuse, la pondeuse intensive et la gamme pondeuse noyau Tonoba.

Rappelons que l’usine d’aliment bétail et volaille connue sous la marque BUNAFAMA, créée en 2008, dispose d’une capacité de production de 100.000 tonnes par an et propose une large gamme de produits complets et sécurisés destinés à tous types d’animaux d’élevage. A en croire M. Konaté, les Grands Moulins du Mali sont une entreprise citoyenne qui place l’homme au premier rang de ses préoccupations. «Nous sommes respectueux des procédures de production et nous sommes en phase de certification ISO 9001 », a-t-il annoncé.  Pour lui, le rôle de l’industriel est de produire des aliments en qualité et en quantité suffisante pendant toute l’année pour le besoin national. Sur ce point, dit-il, «nous sommes en train de l’assurer grâce à l’effort de tous les travailleurs de GMM et de nos partenaires ». M. Konaté a conclu en déclarant : « nous avons confié la distribution à ceux dont c’est le travail, à savoir les commerçants qui assurent cela avec efficacité».

Dieudonné Tembely

tembely@journalinfosept.com