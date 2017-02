Faciliter l’accès de l’eau potable aux différentes populations de Bamako et prévenir les pénuries en période de canicule, tels sont les défis que le ministre Malick Alhousseini compte relever. Et c’est à pas de militaires qu’ il a sillonné les rives gauche et droite de Bamako avec son staff le samedi 4 février 2017 pour s’enquérir de l’état des lieux et l’ avancement des travaux qui sont en cours d’exécution suivant l’agenda de son département.

Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini, était accompagné de son cabinet ainsi que certains agents techniques de l’hydraulique pour cette énième visite de terrain afin de superviser l’évolution de l’exécution des travaux dans les infrastructures notamment les adductions d’eau sommaires (AES). Comme l’ a rappelé le ministre de l’ Energie et de l’ eau, ces contrôles n’ont d’autre but que de faciliter l’accès de l’eau potable à l’ ensemble des populations malienne et prévenir la période de canicule de 2017conformément au programme gouvernemental instruit par le Chef d’Etat, Ibrahim Boubacar Kéïta dans son programme social d’urgence 2017-2020 qui recommande d’approcher les populations les plus pauvres, de les approvisionner en eau à un coût abordable. Aussi, la délégation s’est successivement rendue à pas de militaires sur les différents sites il s’agit des adductions d’eau sommaires (AES) de Banconi Dinguinebougou wereda, Sikoro Kadobougou en Comme I ; de N’Gomi Binabougou en Commune II ; les adductions d’eau de Kalababougou et Taliko en commune IV. Après son dernier passage il y a 3mois de cela, période pendant laquelle le ministre a effectué l’état des lieux et instruit ses recommandations à exécuter, Malick Alhousseini a pu constater ce samedi une nette évolution dans l’avancement des travaux même si certaines insuffisances perdurent. En effet, les sites ont été pour la plupart réhabilités, les infrastructures existantes renforcées et les travaux de production d’eau potable de Bamako à partir de Kabala, avancent à pas de géant. Comme l’a souligné le ministre de l’Energie et de l’eau, le problème d’accès à l’eau potable persiste toujours et il est complexe. Car le déficit qui existe est proportionnel à la population aussi en vue de trouver une solution idoine à la problématique, le département de l’eau compte renforcer la SOMAGEP, l’actuelle source d’approvisionnement d’eau de la ville de Bamako en attendant la fin des travaux du site de Kabala, l’ une des plus grande unité de production d’eau potable de l’ Afrique, réalisé à 172 milliards de CFA , un projet attendu en fin 2018 pour approvisionner la ville de Bamako en eau potable de manière durable. Et comme l’a noté le ministre Malick Alhousseini, le ministère de l’ Energie et de l’Eau n’envisage pas cette année procéder à ‘l’opérations ‘ Citerne couramment constatée pendant la canicule ; car son département a opté pour la réhabilitation des adductions d’eau dans toutes les parties de la ville et quant aux zones à accès difficiles de réseau, le département de l’ Energie et de l’ eau prévoit de multiplier la réalisation de forages et de points de puisage, une nouvelle approche pour un système autonome .

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net