Dans la mouvance des activités de la quinzaine de l’environnement, une forte délégation du Réseau des Organisations de la société civile malienne œuvrant dans le domaine du changement climatique et la promotion du développement durable, dénommé Reso-Climat Mali, a effectué le vendredi dernier une visite à la centrale hybride de 55 kw en panneau solaire de Zantièbougou, dans le cercle de Bougouni, sur la route qui mène à Sikasso.

La réalisation de cette œuvre piloté par l’ONG Mali-Folkecenter (MCF-Nyetaa) affilié au RESO, s’inscrit dans le cadre du projet ACE-WA qui signifie « Accélérer la mise en œuvre des politiques régionales sur les énergies renouvelables propre en Afrique de l’Ouest ».

L’objectif principal de cette mission était de magnifier à travers cette centrale solaire-diesel-batterie, l’importance des énergies renouvelables qui constituent des alternatives incontournables pour lutter, non seulement efficacement contre les effets des changements climatiques, mais et surtout de réduire profondément la pauvreté en vue de promouvoir le développement humain durable. Le cas de Zantièbougou est un bon exemple parfait qui illustre la décentralisation de l’énergie renouvelable avec la création de nouveaux emplois et le changement induit sur la vie des populations vivant autour de la centrale. Le projet ACE-WA d’une durée de trois ans est financé à hauteur de 440 millions de FCFA par le ministère danois des Affaires étrangère à travers le fonds CISU pour le climat et l’environnement en partenariat avec Sustainable Energy. Avec l’assistance de MFC, la commune de Zantièbougou dispose de solutions de développement sobre en carbone conduisant au développement durable notamment la transformation du beurre de karité, la diversité du service énergétiques comme la soudure, la fabrication des outils agricoles et la menuiserie métallique. A ceci s’ajoutent les commodités d’amélioration du cadre de vie tels que l’éclairage domestiques, l’amélioration de l’accès au centre de santé et autres centres communautaires.

A son arrivée à Zantièbougou, la délégation a été accueillie par le président de Mali-Folkecenter, Ousmane Ouattara, en présence du président du comité de gestion de la centrale hybride, Bakary Koné, non moins président de la jeunesse de la localité, du représentant du directeur de l’ACCESS (Accès à l’Energie et à l’Electricité Immédiate), Diakalia Traoré.

Dans son mot de bienvenue, Bakary Koné a salué la présence de la centrale dont l’apport dans la vie socioprofessionnelle et économique de la ville est très important. « Grâce à ce système solaire, nous pouvons garder certains produits pharmaceutiques dans notre CSCOM. En plus, il y a de la lumière pour que nos enfants puissent apprendre pendant la nuit. La centrale nous a permis de renouer avec l’espoir », a confessé le président du comité de gestion de la centrale.

Présentant la centrale, le représentant du directeur de l’ACCESS dira que le projet a démarré en 2011 avec un fonctionnement assuré par le gasoil. A ses dires, depuis 2013, on y a ajouté le système solaire avec 210 panneaux. A l’entendre le nombre d’abonnés est de 160 clients. La visite guidée de Diakalia a commencé par le champ de panneau voltaïque, suivie de la salle des onduleurs. Selon lui, la centrale fonctionne de 16H à 19H grâce aux panneaux. Les batteries achetés en Allemagne assurent l’alimentation de 19h à 21h et le groupe électrogène de 40kw prend la relève jusqu’à minuit. Les besoins sont évalués à 12kw. Le moment où la consommation se situe entre 19H et 21H. Le prix du KW est de 240 FCFA, note Diakalia. Avant de faire comprendre que le projet n’est pas subventionné comme l’EDM-sa par l’Etat. D’où souvent des difficultés de recouvrement auprès des clients.

A quelques centaines de mètre de la centrale, la délégation s’est rendue à la Coopérative des Productrices de Beurre de Karité de Zantièbougou qui compte 1 562 personnes dont 18 hommes reparties entre 36 villages. La COPROZAN emploie et paye 800 personnes. Sa présidente, Mme Mariko Mah Koné a mentionné que la centrale a permis de réduire la pauvreté des femmes. Parlant des avantages, elle a souligné l’alimentation en électricité des ordinateurs et le forage. En plus, la coopérative est facilement sécurisable grâce à l’électricité. Aussi, les gens peuvent travailler la nuit. Grace à cette centrale, les populations utilisent désormais les moulins électriques. Elle a aussi indiqué que l’électrification a permis d’augmenter les ristournes.

Le Président de Mali-Folkecenter, Ousmane Ouattara, n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction. Selon lui, le développement du monde rural passe par la valorisation des énergies renouvelables. C’est pourquoi, il a insisté sur l’implication des plus hautes autorités dans l’accompagnement des initiatives tendant à créer des conditions d’épanouissement des zones rurales face aux effets des changements climatiques.

Envoyé spécial, Jean Goïta