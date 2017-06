-Maliweb.net- Après les compteurs classiques qui ont causé beaucoup de frustrations, et cela pendant plusieurs années, la société EDM SA, a cru avoir (enfin) trouvé la solution, en adoptant les compteurs prépayés connu sous le nom local de «Issa Go» (à ta convenance). Très vite, il (le compteur Issa Go) a été adopté par nombre des usagers, qui estiment qu’il les met à l’abri de certaines difficultés dont les tracasseries des agents de la société EDM SA. D’année en année, le volume des demandeurs de ce nouveau compteur ne cesse de grossir. Au point qu’aujourd’hui la société risque, sinon elle est entrain d’être totalement débordée. Il suffit simplement d’observer les flux interminables qui se forment au quotidien devant les guichets des agences. Quelque soit le secteur : Dar-es-salam, quartier du fleuve ou ailleurs, c’est partout la croix et la bannière quand on veut acheter un rechargement pour son compteur ‘Issa Go’. Aussi, il n’est pas rare de surprendre certains clients entrain de se plaindre de la société qui montrerait de réelles difficultés à gérer la forte demande.

Arrivé à la 207è places, jeudi dernier, un client a perdu tout espoir d’avoir du crédit pour son compteur. «Il n’y a aucun moyen, la famille va dormir dans l’obscurité cette nuit», confiait-il en enfourchant sa moto. Malheureusement, ce cas est loin d’être isolé. Devant toutes les agences où le crédit est sensé être commercialisé, il faut passer par une véritable gymnastique avant d’être servi. C’est simplement regrettable pour tous ces clients qui ont subitement découvert que la solution est en passe aussi de devenir à son tour….un problème.

Papa Sow/Maliweb.net