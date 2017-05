Le poste de Sirakoro a connu, dans la nuit du vendredi au samedi, un incident qui s’est déclenché au niveau de la salle des cellules à cause de la défaillance d’un équipement. Cet incendie à causé des dégâts énormes à la société d’Energie du Mali et a également perturbé la fourniture d’électricité dans certaines zones de la capitale malienne.

La société Energie Du Mali (EDM) a organisé une visite, le dimanche 28 mai 2017, au poste de Sirakoro pour les journalistes afin qu’ils constatent de visu l’état de l’incident du poste de Sirakoro qui cause des délestages actuellement à Bamako

«Hier matin, on a eu un incident majeur sur les installations du poste de Sirakoro. On a eu un incendie dans deux cellules, c’est-a-dire la cellule arrivée du transformateur qui permet d’alimenter le réseau de distribution. Donc, toute la zone qui est desservie par le poste de Sirakoro en 15 Kv a été touchée, au nom de la Direction Générale, nous présentons toutes nos excuses à la population», a déclaré Daouda Tiécoura Sanogo, directeur du transport et des achats d’énergies de la société EDM-SA.

Plus loin, il dira que l’impact a été très important du fait que l’incident est survenu vers les coups de 3 heures du matin, soit à quelques heures du début du premier jour du ramadan. Au dire du Directeur du transport et des achats d’énergies, ils ont passé toute la journée à travailler pour pouvoir normaliser la situation.

Parlant du coût de ces dégâts, Il dira qu’il est très difficile de pouvoir les évaluer à la date d’aujourd’hui, mais qu’il y’a deux cellules qui ont été complètement brulées et qu’ils ont constaté que lors des opérations de dépannage quatre autres cellules ont été touchées à cause de la très grande chaleur survenue dans la salle des cellules rendant ainsi difficile le fonctionnement de ces cellules. En tout, le poste de Sirakoro vient de perdre six cellules en raison d’une vingtaine de millions par cellule.

Au dire du responsable, ce qui inquiète de plus dans cette situation, c’est qu’ils ne voient plus rien à cause de l’incendie, au niveau du poste des câbles de contrôle ou de commande qui permet d’amener toutes les informations du poste dans la salle de commande et qui par la suite permet aux agents de voir le système, de pouvoir le contrôler et de rapatrier ces informations vers l’étude dispatching national.

Par ailleurs, il fera savoir qu’ils ont quand même pu rétablir et réalimenter la clientèle provisoirement. En ce sens, le Directeur du transport et des achats d’énergies de la société EDM-SA, a souligné que toutes ces zones risques d’être encore perturbées du fait que les travaux nécessiteront des arrêts qui auront des durées assez longues, mais qu’ils vont s’organiser, faire de leur mieux pour avoir un plan de travail qui permettra de minimiser ces temps d’indisponibilité.

Ousmane Baba Dramé