Notre confrère et l’un des doyens de la presse encore en activité vient de faire valoir son droit à la retraite. Il s’agit du très sérieux et du très respecté Thiona Mathieu Koné, personnage emblématique, icône certainement pour la presse malienne. On ne tarit pas d’éloges sur cet homme unique en son genre, simple, humble, gros travailleur, avec un sens d’écoute hors du commun, un flair inné, et surtout doté d’un savoir-faire, sorte de don de Dieu, et d’une capacité d’anticipation à revisiter.

Ce brillant journaliste a connu ses heures de gloire sous le régime du parti unique de l’ancien Président de la République Moussa Traoré où il fut Conseiller à la communication. Après la déchéance du Général toujours en vie, il fut persécuté par les nouveaux responsables de l’ORTM, oui, je le dis, parce qu’après la présidence, il fut ramené et réduit à sa plus simple expression d’agent chargé de lecture d’avis et communiqué à ce service de la station mère. Nous autres avons pleuré pour lui, puisqu’il était déjà une référence pour nous en termes d’intégrité morale, de don de soi, le tout couronné par une plume trempée dans de l’or. Oui, Thiona Mahtieu Koné est un tout bon en matière rédactionnelle, l’un des meilleurs au monde. Thiona, nous t’aimons !!!

Au grand jour, des grands hommes. Tu fus un Grand pour Nous. Ce n’est point une flatterie, genre à rallonger l’oreille du messie de la presse, mais un Acte visant à remettre à César ce qui appartient à César…

La cérémonie de départ de Thiona Mathieu Koné avec 36 autres cadres, s’est déroulée le vendredi 27 janvier 2017, au siège de la Direction générale d’EDM-SA en présence de ses fidèles amis, du DG de la Société énergétique Dramane Coulibaly et surtout de son inséparable compagnon et ancien Premier ministre Mohamed Ag Hamani actuel PCA de la BDM – sa.

Rappelons que Thiona Mathieu était l’une des pièces maitresses de cette Société. Travailleurs, collaborateurs, amis, tous sont sortis massivement pour manifester du fond du cœur leur dernier mot à celui qui va s’adonner à son ultime combat : le repos forcé. Je sais que Thiona a encore envie de travailler parce qu’il garde encore force et vigueur, parce qu’il veut toujours aider son Mali natal, mais le repos est la récompense suprême des âmes fortes.

Grâce à Thiona Mathieu Koné, la société EDM a connu des renommées. Cette société fut tenue en haute estime par les journalistes qui ont étroitement collaboré avec lui, au prix parfois de crocs – en – jambes douloureux, mais il s’en sortait toujours avec les honneurs. C’est lui l’artisan du rapprochement entre cette société et les clients. C’est le symbole du rapprochement, gouvernants – gouvernés, lui qui a toujours mis en avant son pays. Doté d’un sens de responsabilité élevé, d’un patriotisme hors pair, à en revendre, Thiona doit mériter de la patrie.

Issiaka Sidibé