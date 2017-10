« L’électricité doit s’autofinancer. Nous avons besoin de 30 milliards d’investissement dans la production chaque année pour faire face aux besoins. Par contre, nous produisons l’électricité à 130 F/kW pour la vendre à la population à 98 F/kW ». Tels sont les mots du Directeur général adjoint technique de l’EDM-SA, Ladio Sogoba. Ces propos furent tenus au cours d’un point-presse animé ce mardi 17 octobre 2017 dans les locaux de la direction de la société.

A travers ce point-presse, la direction de l’EDM-SA entendait expliquer aux journalistes comment fonctionne le réseau électrique, surtout en cette période marquée par des coupures d’électricité et les difficultés auxquelles la société est confrontée.

Pour le conférencier, Ladio Sogoba directeur général adjoint technique, l’EDM-SA dispose de quatre centrales thermiques dont deux centrales à diesel (la centrale de Bamako, à Darsalam, et celle de Balingué) et deux centrales hydrauliques (Sotuba et Selingué).Selon lui, face à la forte demande de la population, EDM achète l’électricité en République de Côte d’Ivoire, Manantali à travers l’OMVS, le Sénégal et la Mauritanie suivant les disponibilités pour combler le déficit. Il a souligné que pour faire face aux besoins, la société a besoin de 30 milliards de francs CFA d’investissement dans la production chaque année. Or, fera-t-il remarquer, face aux résultats financiers de la société, les établissements bancaires ne font pas confiance d’octroyer des crédits par manque de garantie. Toutes fois, à ses dires, la société a pris plusieurs initiatives pour améliorer la situation.

S’agissant des coupures d’électricité récurrentes le directeur général adjoint techniques a répondu que cela est du aux incidents de l’interconnexion avec la Côte d’Ivoire et souvent lorsque l’ensemble des lignes entrent en fonction. A cet effet, Ladio Sogoba a signalé que du 1er janvier à octobre 2017, la société a connu 20 incidents majeurs qui ont causé des perturbations.

Outre ces incidents dus à l’interconnexion avec la Côte d’Ivoire, M. Sogoba a estimé que la situation s’explique aussi par la mauvaise pluviométrie. A l’entendre cette situation de coupures continuera jusqu’au l’hivernage malgré la bonne volonté de la direction. S’y ajoute, dit-il, la vétusté des installations de l’EDM, dont certaines datent longtemps et qu’il faille les changer pour s’adapter aux réalités du moment.Au nom de la direction, le conférencier a demandé aux journalistes de relayer l’information pour que les populations comprennent les vraies causes de cette situation.

Mamadou Nimaga

