Le consortium Africa Inevest Holding, Access Infra Africa et l’Economie des Ressources Naturelles (EREN) a organisé, le jeudi 18 mai 2017, à l’hôtel Salam une cérémonie pour présenter le projet qu’il compte développer à Koutiala. Il s’agit d’une centrale solaire photovoltaïque de 25 Mw qui sera connectée au réseau national via une ligne de transmission existante. Le coût du projet est de 30 millions d’euros à peu près pour un contrat de 25 ans avec le gouvernement.

Le droit de construction de cette centrale de 25 Mw à Koutiala en vue de la livraison d’électricité sur le réseau interconnecté national a été attribué à ce consortium composé de trois sociétés depuis février 2016. Actuellement, le consortium entreprend les démarches nécessaires pour développer, financer, construire et exploiter ladite centrale. Aussi, il est prévu que cette centrale soit éventuellement transférée à l’Etat malien. Selon le Directeur général et cofondateur de Access Power, Stéphane Bontemps, les contrats sont dans une forme qui sont acceptables pour les deux parties et qu’elles devront pouvoir signer dans les prochains mois. Plus loin, il dira que ce projet rentre dans le cadre du développement de la capacité d’augmentation de l’électrification du Mali. Par ailleurs, il a fait savoir que le projet ne consomme aucun combustible et qu’il fournira une énergie à un prix compétitif par rapport à la moyenne de la production du Mali. Avant d’ajouter que le coût du projet est de 30 millions d’euros à peu près. Parlant du bien fondé de ce projet, le PDG de Africa Invest Holding, Baba Seid Bally, a déclaré que c’est surtout pour préserver l’environnement du fait que le Mali est un pays fragile et qu’il a été l’un des premiers pays victime du changement climatique. Selon lui, il faut à terme changer complètement l’énergie fossile par l’énergie solaire. En ce sens, il a fait savoir que le Mali a beaucoup de potentialité en ce qui concerne le soleil. Par rapport au projet, le PDG de Africa Invest Holding a souligné que cela fait maintenant moins d’un an qu’ils ont été retenus et qu’en moins d’une année ils ont abattu beaucoup de travail pour que cette centrale puisse être réalisée en 2017. A l’en croire, cette centrale sera un atout pour toutes les unités industrielles qui doivent être réalisées dans la zone de Koutiala. Pour lui, ce projet va permettre d’employer plusieurs centaines de personnes au moment de sa réalisation et plusieurs de dizaines personnes après. Aussi, qu’il va permettre la création de plusieurs centaines d’emplois indirects du fait que l’énergie est à la base de tous les projets. « Nous avons aussi un volet social important. C’est-à-dire, nous souhaitons que tous les villages autour de ce projet puissent profiter aussi bien de l’énergie. On se donne comme engagement d’électrifier avec des panneaux solaires plusieurs villages autour de ce projet et puis réaliser des projets de pisciculture, d’agriculture pour la population », a-t-il précisé. Quant au représentant du ministre de l’énergie, Tezana Coulibaly, conseiller technique, il a remercié le consortium pour cette initiative. Tout en déclarant qu’ils sont tous impatients de voir une centrale à Koutiala. Selon lui, ça serait une bonne chose si le consortium parvient à réaliser ce projet du fait que le besoin croissant est là et que la demande dépasse l’offre.

Ousmane Baba Dramé