La commune de Siby est une localité située à 45 km de Bamako sur la Route de la Guinée. C’est la société privée l’AMADER qui desservait les populations de cette commune en électricité. Mais par la faute d’une mauvaise gestion, elle fut remplacée par l’Energie du Mali il y a environ 2 ans.

De cette date à maintenant la société EDM-SA n’a donné de l’électricité qu’à 2% de la population, malgré deux années de présence effective et des moyens colossaux mis à sa disposition par le Ministère en Charge de l’Energie et de l’eau, dans le cadre de la politique nationale de développement des énergies rurales initié par les plus hautes autorités. Avec la présence de l’EDM-SA, les populations avaient cru à la fin de l’obscurité, et pensaient pouvoir bénéficier des privilèges qu’offre ce luxe rare.Mais force est de reconnaitre que depuis deux ans les attentes des populations ne sont pas comblées. Comme en témoigne les habitants. Car les 98% des habitants de Siby non pas encore accès à l’électricité. C’est pourquoi les voix s’élèvent pour dénoncer cet état de fait. Alors que toutes les voies ont été dégagées pour le passage des poteaux et des fils électriques. Mais rien ne semble pointé à l’horizon. Les habitants se posent la question de savoir où se situé le blocage. Les agents locaux font-ils leur travail comme il se doit ? Les chefs de famille se demandent,si le chef d’agence de l’EDM-SA de Siby Mr BAGAYOKO, se soucie des besoins urgents des populations en électricité? Aujourd’hui la population craint que cette structure sous la houlette du ministre MAIGA et surtout du jeune dynamique DG de l’EDM ne subisse le même sort que l’AMADER.Et surtout que des rumeurs circulent comme quoi la mauvaise gestion et le manque du personnel constituent un sérieux handicap pour La bonne marche. Pour rappel si on veut se procurer un Compteur ISAKO,il faut payer 175 000 FCFA à 250 000 FCFA, et attendre Sept à Onze mois avant d’en avoir. Un poteau électrique coûte 400 000 FCFA à 700 000FCFA selon certaines informations et il faut un mois d’attente. Une fois le poteau installé, il faudra encore patienter pendant plusieurs semaines voire des mois pour que la famille bénéficie de l’électricité. La population se demande si ce long temps est le nouveau règlement d’EDM-SA ? Le chef d’agence de l’Energie à Siby est appelé à clarifier les procédures aux clients.

Faute de quoi une délégation se prépare à rencontrer les responsables du département de l’Energie du Mali SA pour en savoir plus.Le Directeur Général de l’EDM-SA, Mr Dramane COULIBALY est interpellé également sur la question. Il en est de même pour le service de fourniture de l’eau. C’est-à-dire la SOMAGEP SA En effet, le château d’eau a été inauguré en grande pompe en mars 2017. Mais jusque là aucune agence de la SOMAGEP n’est sur place alors que le besoin en eau est criard.Et des centaines de demande de branchement existent déjà,Si les concessionnaires d’électricité et d’eau pouvaient se soucier des pauvres populations ?

A Suive !

Siramakan Keita