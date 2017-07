L’éclairage Public (EP) est cogéré par l’EDM et les municipales (les mairies) au Mali, c’est-à-dire dans la ville de Bamako ainsi que dans différentes régions du Mali. Les démarches à suivre pour bénéficier de l’éclairage public sont les suivantes :

Envie de bénéficier de l’éclairage public dans la ville de Bamako, on adresse une correspondance (une demande timbrée) au maire central du District de Bamako pour avoir son autorisation de se brancher sur le réseau d’éclairage public de l’EDM à Bamako. Une fois que le maire central approuve la demande, il y joint son autorisation et envoie ensuite la demande et son autorisation au Directeur Général de l’EDM. Le Directeur Général de l’EDM renvoie à son tour au Directeur de distribution de l’EDM et le Directeur de distribution impute au chef de service de l’éclairage public de l’EDM, Mr Harouna Diarra, pour prendre les dispositions nécessaires à la réalisation de ladite demande et qui coordonne l’opération et l’installation sur le réseau de l’éclairage public de l EDM

Il est à souliger que le service de l’éclairage public est constitué de deux (2) équipes, celle de la rive droite et celle de la rive gauche dont Mr Harouna Diarra coordonne les opérations. Mr Harouna Diarra envoie une équipe sur le terrain pour faire une étude (le diagnostic). Cette étude consiste à vérifier si les normes sont respectées c’est-à-dire si la qualité du matériel est conforme aux normes exigées par l’EDM pour ne pas endommager le réseau.

Le maire donne son accord à condition que les personnes intéressées s’engagent à prendre les frais d’installation et les frais de la main d’œuvre à leurs charges.

Une fois que les intéressés sont aptes à couvrir les frais d’installation et de la main d’œuvre, ils sont libres de se brancher sur le réseau de l’éclairage public afin d’éclairer leur zone, leur route ou bien leur rue…..

Si c’est dans la région, la procédure se passe entre le maire de la localité et le Directeur Général de l’EDM. En général ce sont des associations, des groupements, les habitants de quartier qui formulent la demande pour obtenir l’éclairage public dans leurs zones respectives.

L’EDM. S.A reçoit plusieurs demandes d’autorisation de l’éclairage public par mois. Si la zone fait face à une autoroute, ou qu’ elle se trouve à l’environnant d’une autoroute, donc ce n’est pas la peine que les habitants fassent les démarches pour l’éclairage public, car l’éclairage public des autoroutes sont des projets initiés par l’EDM, mais le plus souvent le volet de l’éclairage public est inclus dans le programme, dans le projet de l’entreprise qui est en charge de la réalisation de ladite autoroute. Après les installations faites, l’entreprise responsable de ses réalisations cherche des arrangements avec l’EDM pour se brancher sur le réseau d’éclairage public de l’EDM.SA

Les entreprises peuvent faire les installations nécessaires, mais avoir la lumière, l’électricité, seul le réseau de l’EDM.SA est capable de cela au Mali.

Sarré Assétou Djiré