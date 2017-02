– Le syndicat rame à contre-courant de la nouvelle direction

Ce qui devait être l’exception est sur le point de se transformer en règle de gestion à EDM SA. En effet, généralement, c’est au cours des grandes cérémonies que la société Energie du Mali a recours à la location de puissances, c’est-à-dire à la location de groupes électrogènes, pour éviter d’éventuelles coupures d’électricité.

Il se trouve que les anciens dirigeants de la société ont pris goût à cette méthode de gestion lucrative. Conséquence, on a laissé pourrir presque tous les moyens propres de production de la société au profit de ces locations. L’affaire semble être un business où tout le monde trouve son compte.

Sur instruction du ministre de l’Energie et de l’Eau, Malick Alhousseini, la nouvelle direction, conduite par le Directeur général Dramane Coulibaly, veut en finir avec ce mode de gestion. Ce qui ne plait pas à tout le monde à EDM.

Incroyable ! Selon des sources bien informées, le syndicat d’EDM, au lieu de soutenir cette initiative de la direction, rame à contre-courant de cette mesure. D’après nos investigations, les responsables syndicaux se seraient même rendus au département de l’Energie pour demander au ministre de relever le nouveau Directeur général. Comme motif, ils estiment que Dramane Coulibaly est très jeune et ne dispose pas d’assez d’expérience pour gérer une boite comme EDM. C’est pourquoi, selon nos sources au ministère, on craint de possibles tentatives de sabotages de cette instruction.

Depuis le coup d’Etat militaire de mars 2012, certains magnats des finances en Occident, avec l’aide d’intermédiaires nationaux, ont engagé EDM dans un contrat de location de puissances avec des groupes électrogènes appartenant à de grandes firmes occidentales. Cette location a financièrement et techniquement plombé la société. En effet, chaque année, les contribuables maliens versent plusieurs dizaines de milliards de FCFA aux propriétaires de ces groupes électrogènes, couchés dans des hôtels à Paris, Dubai, au Canada, etc.

Tenez vous bien: aux termes de ce contrat, le contribuable malien doit verser 11 milliards de FCFA annuellement uniquement comme garantie de la présence de ces groupes électrogènes sur le sol du Mali. Autrement dit, que ces installations fonctionnent ou pas, le contribuable malien paye. Quel scandale ! En plus, l’Etat doit s’occuper du carburant et de l’entretien de ces groupes. C’est à croire que le peuple malien travaille pour ces grandes firmes.

Du fait de ce contrat, les moyens propres d’EDM (les groupes électrogènes) étaient délaissés, tombaient en panne les uns après les autres et n’étaient plus réparés. Ce qui fait que la location de puissances, à laquelle généralement on n’a recours que pour des circonstances exceptionnelles (investitures, cérémonies et événements spéciaux), était devenue de mode de fonctionnement d’EDM.

Selon nos sources, à son arrivée à la tête du département de l’Energie, le Ministre Malick Alhoussseini, en connaisseur averti du secteur, a fait savoir que cette situation ne pouvait plus continuer. C’est pourquoi il a instruit à la nouvelle direction de reprendre ses moyens propres de production, de les développer et de les augmenter, pour doter la société de puissances capables de répondre aux besoins en électricité des populations et améliorer la santé financière de la société.

Le nouveau Directeur général d’EDM, Dramane Coulibaly, a fait sienne cette option. Car il est convaincu que c’est la seule façon de donner à sa société une bonne image. Il faut dire que celle-ci est écornée aujourd’hui, à cause de plusieurs années de mauvaises politiques et de mauvaise gestion. L’ambition du ministre Malick Alhousseini est de redonner crédibilité à EDM auprès de ses usagers et d’offrir de belles perspectives à la société, en faisant d’elle une véritable société de production et de distribution d’énergie, conformément à son statut.

Youssouf Diallo