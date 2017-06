En cette période de chaleur, il faut reconnaître que certains quartiers du District de Bamako sont confrontés aux pénuries d’eau. Se procurer la source de vie pour les besoins quotidiens est devenu aujourd’hui un véritable parcours du combattant pour les habitants de certains quartiers.

Pour apporter le soulagement à l’endroit des habitants de certains quartiers, le ministère de l’Energie et de l’eau via la Direction régionale de l’hydraulique, des Systèmes hydrauliques villageoises améliorés (SHVA) ont été mis en œuvre afin de ravitailler les populations en eau au moyen de citernes. Ainsi, pour la Rive droite, les quartiers concernés sont Sabalibougou, Niamakro Fadiambougou, Niamakoro Diallobougou, Niamakoro Sougoukoro et Niamakoro section 2. Retenons que près d’une dizaine d’équipements de fourniture d’eau potable dans ces quartiers étaient désuets ou en panne ; rendant alors difficiles les conditions de vie des populations. C’est pour alléger cette souffrance que dans le cadre du Programme Présidentiel d’Urgence Sociale, le ministère de l’Energie et de l’Eau a pris des dispositions pour remettre en état les équipements de fourniture d’eau potable existants et réaliser d’autres. Les travaux de ces systèmes consistent à réhabiliter des châteaux d’eau à Sabalibougou, à l’Ecole publique de Niamakoro Diallobougou, au Centre de santé de Niamakoro Section 2, à Niamakoro Fadiambougou, au Centre de santé de Niamakoro section 1.

Ainsi, les châteaux en état défectueux ont été remis en bon état, de nouvelles bornes fontaines ont été installées et les panneaux solaires qui avaient été volés ont été remplacés. Entièrement financés sur le budget national, aux dires du ministre de l’Energie et de l’Eau Malick Alhousseini, ces travaux qui constituent la première phase du programme présidentiel ont coûté 72 millions FCFA. D’après lui, dans le cadre de la seconde phase, 47 Systèmes Hydrauliques Villageoises Améliorés (SHVA) seront réalisés dans les autres quartiers du District de Bamako, de la ville de Koulikoro, de Gao et ses environs et la ville de Kidal et ses environs pour un montant global de 2 milliards 200 millions FCFA.

S.K. KONE