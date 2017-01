Welcome! Log into your account

A ces activités s’ajoutent : le projet de gestion d’efficacité de l’entité commerciale de « Baco-Djicoroni », avec ces 120 plus gros consommateurs de Bamako et la mise en place d’une politique de remplacement des compteurs de la rive gauche ; le projet de renforcement des capacités opérationnelles de la Somagep-Sa et d’autres projets de renforcement de capacités de production et de distribution d’eau potable, sous maîtrise d’ouvrage de la Société Malienne de Patrimoine de l’eau potable (Somapep).

Ainsi, ces budgets prévisionnels pour l’exercice 2017 se justifient à un certain nombre d’activités programmées. La réalisation de celles-ci, permettra à la Somagep d’atteindre les objectifs qu’elle s’est assignée. Il s’agit entre autres : la réhabilitation des infrastructures des régions du Nord ; la réalisation de 33 048 branchements sociaux prévus dans le cadre des projets dano-suédois (appui au Prosea, la Banque Islamique de Développement et de Kabala).

